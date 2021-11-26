مجتمع | بعض إجابات متابعينا حول اتخاذ الفتاة القرار باختيارها الزواج وترك الدراسة والعمل؟

أخبارليبيا24- مجتمع

تقرر بعض الفتيات ترك الدراسة أو العمل وتختار طريق الزواج وتحمل مسؤولياته، وأعبائه من أطفال ومدارس ومجاملات اجتماعية وتدبير البيت وغيره.

وحاولت “أخبارليبيا24” طرح تساؤل موجه للفتيات – تحديدًا – في هذا الشأن فكانت الإجابات مغايرة للتوقعات، تابعوا معنا بعض الردود بالخصوص..

بداية تقول Om Tagrid :”القراية والشهادة قبل الزواج”، وتؤيدها في الرأي Hana Alkriewi الاستمرار في الدراسة والعمل أكيييد”.

كذلك Gege Elkatani تقول :”الدراسة والشهادة بعدين الزواج”.

فيما تقول JeJe Be Ma :”كل شي يجي في وقته حلو”.

وتعتقد Malak AL Wafe بالقول :”أكيد حتكون الدراسة والشهادة ولكن مش كل من تركت الدراسه والعمل بأمر منهن الأغلب غصب عنهن”.

وترى حور الحوريه أن من تختار هذا القرار هي :”البنت الفاشلة” حسب رأيها، أما ملاك الجنوب الأنصاري تقول :”نكمل دراستي إن شاءالله اللي يبيه ربي إن شاءالله نكمل”.

وتقول هرضي سيدى :”أكيد الدراسة”، وتعتقد Brru Chan أن :”الزواج شيء صعب ويمكن أن يعيق بعض التقدمات، أظن أن الدراسة أهم بكثير فهي من تحدد من نكون”.

أما بسمة بن سعد تقول :”الإثنين يكملوا بعض، ما في جانب يمنّع جانب، عاملين قصۃ من لا شيء ، الزواج ما بيقمع الطموح والعمل ، وكذلك العكس ، كل شيء بقدر”.

وتماشيًا مع غالبية الآراء ترة Arwa Ib أن :”الدراسة والشهادة أهم من الزواج بالنسبة ليا”.

وتعتقد Marah Abdul Karim أن :”الزواج أكيد حلو خصوصا لو لقيت الشخص اللي يشاركك الحياة بالطريقة السليمة تكونوا مختلفين في كل شيء ومتفقين على حبكم لبعض”.

وتضيف :”بس أكيد قرايتك أهم حققي كل شيء في خاطرك وعيشي حياتك وماتخليش الراجل والزواج محور حياتك”.

وتتابع Marah Abdul Karim :”في حاجات ثانية أهم بهلبا من أنك تكوني متزوجة وفي نفس الوقت ماتخليش أحلامك تطغي علي تفكيرك لأنه حتى الزواج حلو لو فهمنا معناه الصحيح”.

وتقول Razan Ag :”الدراسة والشهادة وخدمتك أهم شي”.

أما علي حسن يقول :”تي شني تعليم وشني قراية دوة زايدة البنت مكانها المطبخ وتربية أولادها وتهتم براجلها”.

ويرى علي اقحاص :”أغلب البنات في ليبيا تتزوج وتكمل قرايتها، يا تكمل قرايتها وبعدها تتزوج ليش الجو”.

وتابع اقحاص :”المهم مالأخير البنت مكانها الحوش بس سوا كملت قرايتها أو لا..أقعدي في الحوش بس خير من الحوش وعمل”.

وتقول Dode Snow :”أني نبي نقرا ونكمل قرايتي ونحقق حلمي، بس لما ننضغط في القرايه ولا مادة تصعب عليا نقول معادش نبي نقرا نبي نزووز”.

وترى Buthaina Abdalla أن :”قرايتي وشهادتي أهم من كل شي”، أما أمواج البحر تقول “زواج”.

وتعتقد Balqees Kr :”نشوف فيها اللي تفكيرها محدود بس تبي تتزوج الأسرة مش إنجاز أن تبني لروحك اسم وتنجحي وتثبتي روحك أهم من الزواج والراجل، القراية والخدمة أهم”.

وتقول فتاة بريئة :”طبعاً بنستمر بالدراسة، وبنات اللي يسيبنّ دراستهنّ ويتزوجو نشوف فيهنّ غبيات”.

وتعتقد أن Kazoha Shiroya :”القراية والشهادة والشغل أهم شي”، كذلك Šarøø Ãhmĕđ تقول :”القراية والخدمة أول شيء“.

فيما تقولSñów Wàtér :”الشهادة أهم شي في الحياة الزواج آخر حاجة”، تؤيدها وحيدة كالقمر :”قرايتي وشهادتي أهم من كل شي”.

أيضًا رهف البكاي تقول :”أنا كا بنت انفضل انكمل دراستي و نشتغل و انعيش حياتي”.

وترى سومة اللطيفة أن :”الطموح ومستقبل الشخص ونجاحه أهم شيء”.

صفية البڪستانية تقول :”الزواج و العلم كل واحد ليه أهمية ودور كبير في حياة الإنسان و بالنسبة ليا نشوف أن الزواج أولى”.

وتوضح :”لأن الزواج يعدّ من النعم التي منحها الله تعالى لعباده، وهو آيةٌ من آيات الله، وهو من الطرق التي تُوصل إلى الغنى إن كان الراغب بالزواج خائفاً من الفقر وذلك مصداقاً لقول الله تعالى :(وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّـهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّـهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ)[٥].

وتابعت صفية كما أنّ الزواج يعدّ عبادةً من العبادات التي يتقرّب بها العبد من ربّه، وفي الزواج تحقيقٌ للعديد من العبادات والطاعات منها تحقيق العفة للزوج والزوجة، والإنفاق والبذل على الزوجة، وإيجاد النسل”.

وتضيف أيضًا :”وإن لم يسلك العبد سبيل الزواج لتحقيق رغبته بالطريقة التي أحلّها الله تعالى فقد يرتكب المحرّمات والمنكرات، ومن الجدير بالذكر أنّ على الفتاة القبول بالخاطب الكفء ، لتقي نفسها من الوقوع بالمحرمات”.

وتستطرد صفية :”ولكن هدا شي ما يقلل من قيمة العلم وأهميته وقولي العلم مش العلم اللي نقرو فيه في المدارس حاليا أنا أقصد العلم الديني علم العقيدة”.

وتختتم :”يتمثل ذلك في معرفة التوحيد وأركانه وكيف يكون التوحيد وأركان الشهادتين وشروطهما وما يلزمان المسلم به، ويتعلم السمعيات والغيبيات ويوم القيامة وعلاماته والثواب والعقاب ونواقض الإيمان والإسلام”.