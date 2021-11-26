طالبان تنشر مقاتلين شرق البلاد في تحدي جديد لداعش

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لازالت داعش تعيث فسادا في أفغانستان خاصة بعد إنسحاب القوات الأمريكية وتولي حركة طالبان الحكم في البلاد ما يضعها في مواجهة التنظيم مباشرة ويمثل لها تحديا واضحة.

ولاتزال المعارك بين طالبان وداعش مستمرة في غرب البلاد لكنها تكثر في شرق البلاد حيث يستولي داعش على عدد من المدن والمناطق.

إستعدادات طالبان

وسعت حركة طالبان حربها ضد فرع تنظيم الدولة الإسلامية داعش. حيث نشرت مئات المقاتلين في شرق البلاد في اختبار لقدرات الحركة مواجهة داعش بعد انسحاب القوات الأميركية.

في حين نقلت صحيفة واشنطن بوست. في وقت سابق عن مسؤوليين أمنيين بطالبان قولهم إن الحركة نشرت أكثر من 1300 مقاتل إضافي في إقليم ننغرهار الشهر الماضي مع أحتمالية زيادة وتيرة العمليات ضد داعش فالمنطقة.

هجوم طالبان

ويقول سكان جلال آباد ومقاتلي طالبان إن الغارات الليلية التي شنتها الحركة على من يشتبه في أنهم أعضاء في تنظيم الدولة الإسلامية في خراسان تزداد فيما اختفى العديد من المعتقلين أو قتلوا.

وقال أحد مقالتي طالبان ويدعى قاري نور الله فاتح ويعمل تحت جناح استخبارات الجماعة في جلال آباد. قال “إن القتال صعب وفي بعض الأحيان يكون وحشيا لكن علينا القضاء على داعش ليس فقط من أجل أفغانستان ولكن من أجل العالم بأسره وإذا لم يستسلموا سنقتلهم”.

عمليات ضد داعش

وتنفذ الوحدة التي ينتمي إليها فاتح عمليات بحث متعددة عن عناصر داعش المشتبه بهم في جلال آباد. وبحسب فاتح فإن سبعة إلى عشرة من المشتبه بانتمائهم إلى داعش يعتقلون في جلال آباد أسبوعيا وأن ستة يقتلون.

وفي مقابل الحملة التي تقوم بها طالبان في الإقليم الشرقي دعا داعش سكان ننغرهار إلى الانتفاض والمقاومة.

وتقول واشنطن بوست إنه “من غير الواضح عدد المقاتلين الجدد الذين انضموا إلى صفوف تنظيم الدولة الإسلامية”.

غير أنه منذ استيلاء طالبان على السلطة. تعزز التنظيم وأصبح أكثر نشاطا ووسع وجوده في كل مقاطعة أفغانية تقريبا. وفقا لتقديرات الأمم المتحدة.

تقارير دولية

مبعوثة الأمم المتحدة الخاصة بأفغانستان قالت، الأربعاء الماضي. إن داعش في أفغانستان وسع نطاق عملياته وإنه الآن يبدو موجودا في جميع الأقاليم .

وقالت مبعوثة الأمم المتحدة ديبورا ليونز لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. إن رد فعل طالبان مثير للقلق. لأنها تعتمد بشكل كبير فيما يبدو على عمليات الاعتقال والقتل خارج نطاق القانون للمشتبه في أنهم أعضاء في تنظيم الدولة الإسلامية ولاية خراسان.

وشكلت هجمات تنظيم الدولة الإسلامية في أفغانستان أولى التحديات المستمرة لقبضة طالبان على الأمن منذ أن سيطرت الحركة على البلاد في أغسطس الماضي.

لكن القتال المتصاعد في ننغرهار يهدد باستنفاد موارد طالبان المحدودة وزيادة نفور العديد من الأفغان حسبما تقول واشنطن بوست.

عقوبات أمريكية

في حين يأتي ذلك بالتزامن مع عقوبات فرضتها الولايات المتحدة على ثلاثة من قادة فرع تنظيم داعش. في أفغانستان ورجل آخر اتهمته بتسهيل العمليات المالية للتنظيم.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في بيان الاثنين الماضي إنه تم إدراج أمير الجماعة سناء الله غفاري والمتحدث باسمها سلطان عزيز عزام والقيادي بإقليم كابل مولوي رجب على قائمة الإرهابيين العالميين.

وأدرجت وزارة الخزانة الأميركية أيضا عصمت الله خلوزي على القائمة السوداء بتهمة إدارة شبكة غير رسمية لنقل الأموال مقرها تركيا لتحويل أموال إلى تنظيم الدولة الإسلامية في ولاية خراسان.

وكانت كابل قد شهدت في الأيام الماضية سلسلة تفجيرات شملت استهداف مناطق شيعية في غرب المدينة عدة مرات.