زخاروفا: يجب توفير فرص متكافئة في الانتخابات

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أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا اليوم الجمعة عبر موقع الخارجية الروسية. أن موسكو قلقة من استبعاد عدد من الشخصيات السياسية البارزة بما في ذلك سيف الإسلام القذافي. من قائمة المرشحين لرئاسة ليبيا.

وقالت زاخاروفا ” أن عددا من الشخصيات المعروفة في البلاد استبعدوا من قوائم المرشحين لانتخابات الرئاسة في ليبيا المقرر إجراؤها في 24 ديسمبرمن العام الحالي.

وأوضحت أن من بين المستبعدين سيف الإسلام القذافي الذي يحظى بشعبية بحسب استطلاعات الرأي العام .

ونوهت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية إلى أن هذا التمييز يثير بعض القلق.

مؤكدة دعوة بلادها الدائمة إلى توفير فرص متكافئة لممثلي جميع الأوساط السياسية والعامة الليبية. للمشاركة في العملية الانتخابية”.

وكان خالد الزايدي، محامي سيف الإسلام القذافي قد أن مجموعة مسلحة أغلقت محكمة الاستئناف في مدينة سبها. حيث كان يُفترض النظر في الطعن ضد قرار المفوضية العليا للانتخابات رفض ترشح موكله.

وجاء تصريح الزايدي، الخميس الماضي ، في فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الزايدي: “إن قوة مسلحة هاجمت المحكمة وطردت الموظفين والقضاة بقوة السلاح”.

مؤكدا أن عدم عقد جلسة النظر في قرار الطعن من شأنه أن “يؤثر على مجريات الانتخابات برمتها”.

وكان سيف الإسلام معمر القذافي قدم طعنا لمحكمة سبها بعد إدراج المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، اسمه على قوائم المرفوضين للترشح لانتخابات الرئاسة، وذلك استنادا على اتهامه بتهمة جنائية تمنعه الترشح.

وقال عضو الفريق السياسي لسيف الإسلام القذافي، محمد القلوشي، إن “الطعن قدم من قبل الفريق القانوني لسيف الإسلام لمحكمة سبها”.

موضحا أن “الطعن قدم بسبب استبعاد سيف الإسلام من الانتخابات الرئاسية، استنادا على مادتين لا تنطبقان عليه