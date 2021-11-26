محكمة فرنسية تقضي بحسب كريم بنزيما لمدة عام

26 نوفمبر، 2021 7:33 م
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مهاجم ريال مدريد
مهاجم ريال مدريد

أخبار ليبيا 24

قضت محكمة فرنسية، بحبس مهاجم ريال مدريد، الفرنسي كريم بنزيما لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، بعد إدانته في قضية “محاولة ابتزاز” زميله السابق بالمنتخب “ماتيو فالبوينا” كما قررت المحكمة تغريم المهاجم الدولي 75 ألف يورو.

ولم يحضر بنزيما، الذي نفى ارتكاب أي مخالفات، إلى المحكمة، والذي سيطعن على إدانته بالابتزاز، فيما أشار المدعون إلى أن بنزيما شجع فالبوينا على دفع أموال لمبتزين من أجل إبقاء الشريط بعيدا عن عيون الجمهور.

يذكر أنه من المقرر أن يشارك مع فريقه الإسباني في مواجهة شريف تيراسبول بطل مولدوفا في دوري أبطال أوروبا في وقت لاحق اليوم.

26 نوفمبر، 2021 7:33 م
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