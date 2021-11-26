تونس تعلن إنقاذ 487 مهاجرا بينهم 13 امرأة و93 طفلا

أخبار ليبيا 24

كشفت السلطات التونسية عن إنقاذها 487 مهاجرا كانوا على وشك الهلاك، حيث تعرض قاربهم لأمواج عالية في البحر.

وحسب بيان للبحرية التونسية، نشرته “رويترز”، أكدت أنها قامت اليوم، بإنقاذ “487 مهاجرًا على متن قارب في البحر المتوسط”.

وعن جنسيات المهاجرين الذين تم إنقاذهم، قال البيان إن منهم “مصريين وسوريين وسودانيين وباكستانيين وإثيوبيين وفلسطينيين”.

ولفت إلى أن المهاجرين كان بينهم 13 امرأة و 93 طفلا، وأنه تم “إنزالهم في ميناء الكيتف في بن قردان”.

وتشهد السواحل التونسية عددا من حالات الغرق في الأشهر الأخيرة، في الوقت الذي زادت فيه محاولات العبور إلى أوربا .

وحسب آخر الإحصائيات، فقد وصل نحو 57833 مهاجرًا إلى إيطاليا، حتى 12 نوفمبر الجاري، وهو العدد الذي زاد عن الفترة نفسها من العام الماضي بما يقارب 26 ألفا، حيث شهدت 31213، بينما شهدت الفترة ذاتها من العام 2019، 9944.