تعرف على رحلة الفخارية النادرة من تشيستر الإنجليزية إلى عين الغزالة الليبية

أخبارليبيا24 – خاص

قال رئيس جمعية طبرق للتراث والدراسات التاريخية عمر الهنيد. إن مواطنًا سلمنا في سبتمبر من العام الجاري فخارية نادرة يرجع تاريخ صنعها إلى عام 1940.

وأضاف الهنيد لـ”أخبارليبيا24″ أن المواطن عبدالناصر القبايلي. عثر على الفخارية في منطقة عين الغزالة غرب طبرق بمسافة 60 كيلو متر.

وأشار رئيس الجمعية إلى أن القبايلي عثر على الفخارية خلال العام الماضي بعد أن تعرت بسبب الأمطار والسيول. وتستخدم في حفظ الخمور.

وأوضح الهنيد أن هذه الفخارية ترجع لأحد معسكرات الإنجليز في منطقة عين الغزالة خلال الحرب العالمية الثانية.

وأفاد أن هذه الفخارية صناعة يدوية من عائلة إنجليزية متخصصة في صناعة الفخاريات. وتدعى عائلة (بيرسون) ولهم باع طويل في هذه الصناعة منذ القرن الثامن عشر.

وأكد أن هذه العائلة توارثت صناعة الفخاريات حتى عام 1994 وهي السنة التي أغلقت فيها العائلة أبواب المصنع.

وذكر الهنيد أن المصنع يقع في مدينة ( تشستر فيلد ) في بريطانيا. لذلك كانوا حريصين على وسم صناعتهم اليدوية المميزة باسم العائلة مقروناً باسم البلدة.

وتابع :”لن تجد مثلا أي فخارية من إنتاجهم مكتوب عليها (صنع في بريطانيا) بل تجد فخاريات (عائلة بيرسون تشيستر فيلد).

وبين رئيس الجمعية أنه صنع من هذه الفخارية عدد محدود جداً. وهذا ما كتب على هذه الفخارية، ما يجعلها نادرة على مستوى ندرة مثيلاتها في العالم أجمع.

يشار إلى أن منطقة طبرق كانت مسرحا للحرب العالمية الثانية بين الحلفاء والمحور وتركت هذه الحرب الكثير من المقتنيات.