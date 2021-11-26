تسجيل 600 إصابة جديدة بفيروس كورونا

26 نوفمبر، 2021 3:16 م
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فيروس كورونا

أخبار ليبيا 24

أكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن ليبيا سجلت 600 إصابة بفيروس كورونا، أمس الخميس، و1981 حالة شفاء و5 وفيات.

وأوضح المركز في بيان له، اليوم الجمعة، إن مختبراته استقبلت 4442 عينة أمس، أظهرت التحاليل المعملية سلبية 3842 منها.

 فيما تأكدت إصابة 600 حالة، منها 138 حرجة، بنسبة حالات موجبة 13.5%.

وبهذه الإحصائية يرتفع عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، منذ ظهور الوباء في البلاد، إلى 370 ألفًا و787 حالة.

 منها 26 ألفًا و354 حالة نشطة حتى الآن، بينما تعافى 339 ألفًا و3 حالات، وسجلت 5430 وفاة.

26 نوفمبر، 2021 3:16 م
25

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