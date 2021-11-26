بن هامل: المعرقلين يحاولون زرع الفتنة بين تيار الكرامة وأنصار النظام السابق لتعطيل الانتخابات

أخبار ليبيا 24

قال الصحفي الليبي عبد الباسط بن هامل، اليوم الجمعة أن معرقلي الانتخابات الليبية يحاولون زرع الفتنة بين تيار الكرامة وأنصار النظام السابق بهدف تعطيل الانتخابات في ليبيا.

وقال بن هامل في بيان له عبر صفحته بـ فيسبوك حول الهجوم على محكمة استئناف سبها، “بالأمس كانت هناك محاولات فاشلة لإشعال نار الفتنة في مدينة سبها”.

الفتنة دفنت ولن تشتعل نارها من جديد

وتابع بن هامل، “دفنت الفتنة ولن يستطيع أحد إشعالها مرة أخرى وإنما بالعكس هي فاتحة خير لتحالفات من أجل الوطن”.

وأكد بن هامل أن مجموعة مندسة في سبها حاولت منع خالد الزايدي محامي سيف الإسلام القذافي من دخول محكمة سبها وطردت القضاة وعطلت النظر في الطعن لساعات.

وأشار بن هامل إلى أن المجموعة لا تتبع اللواء طارق بن زياد، الذي وصفها اللواء بالمندسة”.

“لأنها تحصلت على الأموال من أولئك القابعين في طرابلس رؤوس الفتنة في طريق السكة و دار الإفتاء معقل الإرهاب الذين يريدون الهدم”.

وأوضح الصحفي الليبي أن هناك مشروع فتنة بين أنصار النظام السابق والكرامة بهدف ضرب العملية السياسية وضرب مشروع إنقاذ ليبيا.

ورأى بن هامل أن الفريقان لابد من بقائهما صفاً واحداً تحت مظلة “إننا كلنا ليبيون هدفنا إنقاذ بلادنا من الظلاميين”.

لقاء صدام حفتر ومحمد الحصان

وأشار بن هامل إلى أن القصة بدأت عقب لقاء صدام حفتر رفقة حسن الزادمة وعمر أمراجع مع محمد الحصان.

وقال بن هامل: ” تناقلت صفحات ممولة من جهتين في طرابلس شائعات مفادها أن الاجتماع نتج عنه تشكيل قوة مشتركة لملاحقة سيف الإسلام القذافي والقبض عليه”.

وأشار إلى أن بعض صفحات التواصل الاجتماعي تناقلت الخبر “بغباء وبات وكأنه حقيقة وهو مجرد فتنة وكذبة لا أساس لها”.

وأوضح بن هامل أن حادث سبها المفتعل أمام محكمة استئناف سبها، تناقلته قنوات:

“ليبيا الأحرار وبانوراما وفبراير والرائد وبقية القطيع من صفحاتهم الممولة”.

اجتماع طريق السكة كأنه مرتب سلفاً

وتابع: “بعدها عقد اجتماع طارئ وكأنه مرتب سلفاً في طريق السكة”.

ويضيف: “من أهم نتائجه لأول مرة تشكيل لجنة تحقيق في حادث سبها متناسين عشرات الحوادث الكارثية في طرابلس”.

دكان مجلس القضاة

وأضاف: “بدأت البيانات تخرج من دكان مجلس القضاة ووزارة الداخلية وغيرهم من الخاضعين لنفوذ الصلابي الأب الروحي للقابعين في طريق السكة”.

واختتم الصحفي الليبي بيانه مؤكدا أن محكمة استئناف سبها آمنة ومحيطها مؤمن وسيذهب إليها خالد الزايدي محامي سيف الإسلام القذافي.