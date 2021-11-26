الوطنية لحقوق الإنسان تُدين الاعتداء على محكمة استئناف سبها

أخبار ليبيا 24

أدانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، اليوم الجمعة، واقعة الاعتداء المسلح على محكمة استئناف سبها.

وأعربت اللجنة في بيان لها عن إدانتها واستنكارها الشديدين حيال الواقعة وما ترتب عليها من ترويع لأعضاء الهيئات القضائية والموظفين والمواطنين.

و قالت اللجنة: “إن هذه الواقعة تمثل جريمة يعاقب عليها القانون، وهي عمل مشين يعيق ويعرقل إجراء الانتخابات”.

وأشارت اللجنة إلى أنها تقوض سيادة القانون والعدالة، وتنتهك حق المواطنين في المشاركة في العملية السياسية والانتخابية.

وفي السياق أدانت اللجنة الاعتداء اللفظي والجسدي الذي طال المرشح للانتخابات الرئاسية إسماعيل اشتيوي بمدينة درنة.

كما أدانت اللجنة قيام مسلحين خارجين عن القانون بتعريض سلامة اشتيوي للخطر ومنعه من القيام باللقاءات مع فئات ومكونات درنة.

وطالبت اللجنة وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية القيام بمهامها المنوطة بها في التأمين والحماية للمراكز الانتخابية والمحاكم من أي عمليات تخريبية.