السايح على تويتر: اختلطت علينا الأحوال

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قال رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح اليوم الجمعة في تغريدة له على صفحته بالتويتر أن البعض لايميز بين المواقف الوطنية.

وقال السايح في تغريدته “بعضهم لا يميز بين المواقف الوطنية والمواقف السياسية، فألتبست عليهم الأقوال، واختلطت علينا الأحوال”.

رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح قال قبل يومين إن الأيام المقبلة ستحدد ما إذا كان موعد الانتخابات المقرر لها مناسبا أم لا.

ونقلت قناة “ليبيا 24” عن السايح قوله: “بانتهاء مرحلة الطعون سنعرف ما إذا كان بإمكاننا الالتزام بتاريخ موعداً للانتخابات الرئاسية”.

وفي وقت سابق، طعن سيف الإسلام، أمام محكمة سبها، على قرار المفوضية العليا إدراج اسمه ضمن قوائم المرفوضين للترشح للانتخابات.

وقال محمد القلوشي، عضو الفريق السياسي لسيف الإسلام، إن هذه الخطوة جاءت بسبب استبعاد المرشح من الانتخابات الرئاسية.

وأوضح القلوشي أنه استنادا إلى مادتين “لا تنطبقان عليه” ورغم التقدم بورقة خالية من الأحكام الجنائية المتهم بها.

وكانت المفوضية قد أعلنت، الأربعاء، رفض ترشح 25 شخصا للرئاسة من بين 98 تقدموا بأوراقهم، وكان سيف الإسلام ضمن المستبعدين.

وأرجعت المفوضية استبعاد المرشحين إلى أن الشروط لم تنطبق عليهم. بحسب ما جاء في ردود كل من النائب العام ورئيس جهاز المباحث الجنائية ورئيس مصلحة الجوازات والجنسية. واستنادا إلى القانون المنظم لانتخاب رئيس الدولة.