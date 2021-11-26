الاتحاد الأفريقي مستعد لدعم إخراج المرتزقة من ليبيا

أخبار ليبيا 24 – خبر

أعرب الاتحاد الأفريقي عن استعداده للتنسيق والتعاون من أجل إخراج جميع المقاتلين الذين يتبعون دوله من الأراضي الليبية، وضمان استقبالهم في بلدانهم، والتنسيق لعدم عودتهم مجدداً إلى ليبيا.

وجاء ذلك على لسان ممثلي الاتحاد الأفريقي خلال الاجتماع مع اللجنة العسكرية المشتركة، والذي اختتم أعماله، أمس الخميس، في تونس .

وخصص الاجتماع لبحث آلية وسبل إخراج المرتزقة الأفارقة بشكلٍ نهائي من الأراضي الليبية، بتسيير من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وقالت اللجنة العسكرية المشتركة في بيان لها، اليوم الجمعة، “إن ممثلي الاتحاد الأفريقي أبدوا استعدادهم التام للتنسيق والتعاون الذي يكفل خروج كافة المرتزقة الذين يتبعون لدول الاتحاد وبكافة تصنيفاتهم من الأراضي الليبية وضمان استقبال بلدانهم لهم”.

وأضافت اللجنة أن أجواء إيجابية سادت الاجتماع، من حيث الطرح والكلمات ومحاور النقاش.

وأكد الحضور ضرورة استكمال بناء قنوات اتصال دائمة وفعالة بشأن هذا الموضوع، متقدمة بالشكر إلى الاتحاد الأفريقي وبعثة الأمم المتحدة.

كما يرتبط حضور دول السودان وتشاد والنيجر لهذا الاجتماع، بملف تأمين الجنوب الليبي الذي يحمل أهمية استراتيجية كبيرة، بسبب معاناة جنوب ليبيا من انتشار العناصر الإرهابية والتشكيلات الإجرامية وظاهرة الهجرة غير الشرعية في المساحات الشاسعة في المنطقة.

كما أن ” هذه التفاهمات ستسهم في مزيد من فرض السيطرة والتأمين على هذه البقعة الشاسعة”.