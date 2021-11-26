استطلاع| بعض ردود المواطنين حول جدوى قرار الحكومة بإعفاء السلع الغذائية الموردة من الضرائب وانخفاض الأسعار؟

أخبارليبيا24- استطلاع

أصدرت وزارة الاقتصاد قرارًا بتسعير بعض السلع الأساسية أعقبته بقرار يقضي بإعفاء السلع الغذائية الموردة من الضرائب والرسوم.

ولقي القرار الأول رفضًا واسعًا وانتقادات أوسع. كون أن بعض السلع المتواجدة في السوق أقل سعرًا من التسعيرة التي وضعتها وزارة الاقتصاد. الأمر الذي تسبب في رفع سعرها بشكل مبالغ.

وحول هذا الأمر نشرت “أخبارليبيا24” استطلاعًا سألنا من خلاله متابعينا عن أهمية هذا القرار. وهل سيسهم في انخفاض الأسعار. وبداية الردود كانت مع Nadia Ali والتي قالت :”لا، لأن ما فيش قانون”.

أما أبو محمد يقول :”اعتقد نعم”، ويخالفه زياد رجب زايد النعمى يرى أنه :”كلام غير مسؤول قرارا دون دراسات”.

ويؤكد محمد الترهوني أن :”الدولار هو مركز المشكلة برمتها وضعف الدينار ويحتاج إلى الدخول إلى غرفة العناية المركزة والإنعاش“.

وتعتقد حنين الريف :”نعم، في حالة أبعدوا الغذاء عن طاحونة السياسة الاستعمارية”.

ويقول أسد الصيعان :”لا“، ويؤيد هذا الرأي أيضًا Âbdâllâĥ Âlî بالقول :”لا“.

وترى أم هديل عقيلة أن هذا القرار يساهم في انخفاض الأسعر وتقول :”نعم“، وكذلك أسيل أسيل تقول :”نعم”.

ويقول كل من رزان بكر، وAbdullah AyadK K . و سمي التاورغي. وعلي الليبي، وAmin Elhentati :”لا القرا لن يساهم في خفض الأسعار”.

ويؤيد هذا الرأي كذلك شهداء ملحمة فدراج بالقول :”لا، مكسب سريع لأنه بدون دولة. كذلك الطاهر الرماح يؤكد :”لا أعتقد بدون رقابة على سوق الجملة”.

وكذلك مندر محمد يقول :”لا”، أما نسمة مطر تخالفهم وتقول :”نعم هلبه”.

ويرى أسمر الزوي :”دعاية انتخابية فاشلة بفلوسنا، هو من رفع السعر لي يخرج علينا بحلول عبيطه وينقذ الليبين”.

ويضيف الزوي :”لعب بقوت الليبيين كله على خاطر هالكرسي اللهم لا ترفع له راية ولا تحقق له غاية وولي علينا خيارنا يارب“.

كذلك منصور الورفلي يؤكد :”لا أعتقد، لأن ارتفاعها بسبب جشع وطمع التجار دون سبب ولا مبرر”.

وتؤكد Doha Karim :”نعم”، ويؤيدها علي النعاس :”إن شاء الله نعم“، وتتبعهم سومة اللطيفة :”بإذن الله نعم”.

وتعتقد Raja Al Khoja :”هادو عصابات مافيا ما تجي منهم حاجه تزغرت”. ونفس السياق تقول كل باب وراه حكايه :”حسبى الله ونعم الوكيل فيهم التسعيرة على كيفهم هم بس”.

ويرى افندي افندي :”أخي إذا لم يكن هناك جهات ضبطية ورقابية تبقى هذه حلول تلفيقية دون جدوى”.

ويقول فتوحا المغربي :”بدون ضغط من الدولة لتخفيض الأسعار (لا).