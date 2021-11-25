هذا ما قاله الزني بخصوص منحة دعم الزواج 

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قال وزير الشباب بحكومة الوحدة الوطنية فتح الله الزني تم تسجيل 25 ألف عقد زواج في المرحلة الأولى من منحة صندوق تيسير الزواج.

وأضاف الزني في مؤتمر صحفي أن كل من سجل في المنظومة وتم قبوله من حقه الحصول على المنحة.

وأوضح أن هذه المنحة تستهدف كل الشباب الليبي، مؤكدًا أنه ستكون هناك عدد من الآليات لتنظيم سلم الأولويات للاستفادة من هذا البرنامج.

وتابع :”الإجراءات التي قمنا بها تدخل في إطار التنظيم لا أكثر، كما نستهدف حسب سلم الأولويات شرط السن”.

ولفت إلى أنه تم السن ليكون للشاب 25 سنة فما فوق ومن سن 18 عام للفتاة. وأن يكون الزواج الأول للشاب وتستثنى الفتاة إن كانت هذه الزيجة الثانية.

وأكد أن هذه المنحة ستتبعها مبادرات أخرى لصالح الشباب الليبي. موضحًا أنه لا يتم تسليم قيمة المخصص إلا بعد قبول عقد الزواج المصدق من المحكمة التي تم في نطاقها عقد الزواج.

وأشار إلى أن هذه المنفعة ستكون بشكل دائم ومستمر لأن هذه مقاصد وغايات التنمية المجتمعية. وستتم مطابقة الإجراءات المقدمة من مندوب الصندوق على مستوى البلدية مع مصلحة الأحوال المدنية.