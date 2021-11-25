مواطنون في طبرق يسلمون مقتنيات تخص الملك إدريس  

أخبارليبيا24- خاص

قال رئيس جمعية طبرق للتراث والدراسات التاريخية عمر الهنيد اليوم الخميس إن مواطنين سلموا مقتنيات تخص ملك ليبيا الراحل “إدريس السنوسي”.

وأضاف الهنيد لـ”أخبارليبيا24″ أن مواطنًا سلم درعًا يزن أكثر من 50 كيلو جرام. وهو درع قدمه طلبة مدرسة الفنون والصنائع في طرابلس عام 1955 للملك بمناسبة عيد الاستقلال.

وأشار رئيس الجمعية إلى أن مواطنًا قام بتسليم ملاعق وشوك تخص الملك إدريس صنعت من الألمونيوم وعليها التاج الملكي.

وتابع الهنيد :”نأمل من المواطنين ممن لديهم مقتنيات للملك إدريس تسليمها للجمعية التي ستتولى الاتصال بالأسرة السنوسية”.

وذكر رئيس الجمعية :”هناك الكثير من المقتنيات الخاصة بالملك إدريس قد تم الاستيلاء عليها من استراحته بمنطقة باب الزيتون شرق طبرق بعد 17 فبراير”.

ولفت إلى أن الملك إدريس كان يفضل الإقامة بمدينة طبرق في قصر دار السلام واستراحته الخاصة في باب الزيتون.