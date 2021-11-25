مليون برميل من النفط الخام من طبرق إلى إيطاليا وفرنسا 

25 نوفمبر، 2021 10:50 م
10
ميناء الحريقة النفطي
ميناء الحريقة النفطي

أخبارليبيا24- خاص  

كشف مصدر مسؤول بميناء الحريقة النفطي في طبرق اليوم الخميس أن الناقلة النفطية (EUROVISION) رست مساء اليوم على رصيف الميناء. 

وأوضح المصدر لـ”أخبارليبيا24″ أن الناقلة ستشحن مليون برميل في طريقها إلى إيطاليا وفرنسا لتفريغ الكمية مناصفة بين الدولتين. 

واضاف المصدر أن الإنتاج اليوم المستلم من حقلي مسلة والسرير قد بلغ 240 ألف برميل من النفط الخام. 

وأكد المصدر أن عمليات الشحن والتصدير تجرى وفق الخطوات الإحترازية لمكافحة وباء كورونا وكذلك المحافظة على البيئة من أولويات شركة الخليج العربي للنفط. 

25 نوفمبر، 2021 10:50 م
10

مقالات ذات صلة

سيف الإسلام القذافي

موقف حكومة الوحدة من حادثة اقتحام محكمة سبها 

26 نوفمبر، 2021 12:44 ص
فتح الله الزني

هذا ما قاله الزني بخصوص منحة دعم الزواج 

25 نوفمبر، 2021 10:34 م
فرع جوازات طبرق

فرع جوازات طبرق: استخرجنا أكثر من 26 ألف جواز سفر منذ بداية العام

25 نوفمبر، 2021 10:23 م
فيروس كورونا

من جنوب أفريقيا.. متحور جديد لـ كورونا يزحف نحو العالم

25 نوفمبر، 2021 9:57 م
زر الذهاب إلى الأعلى