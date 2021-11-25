مليون برميل من النفط الخام من طبرق إلى إيطاليا وفرنسا

أخبارليبيا24- خاص

كشف مصدر مسؤول بميناء الحريقة النفطي في طبرق اليوم الخميس أن الناقلة النفطية (EUROVISION) رست مساء اليوم على رصيف الميناء.

وأوضح المصدر لـ”أخبارليبيا24″ أن الناقلة ستشحن مليون برميل في طريقها إلى إيطاليا وفرنسا لتفريغ الكمية مناصفة بين الدولتين.

واضاف المصدر أن الإنتاج اليوم المستلم من حقلي مسلة والسرير قد بلغ 240 ألف برميل من النفط الخام.

وأكد المصدر أن عمليات الشحن والتصدير تجرى وفق الخطوات الإحترازية لمكافحة وباء كورونا وكذلك المحافظة على البيئة من أولويات شركة الخليج العربي للنفط.