ملكة جمال اليونان تنسحب من مسابقة ملكة جمال الكون التي ستستضيفها إسرائيل لهذا السبب!!

أخبار ليبيا 24

كشفت الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل أن ملكة جمال اليونان، رافائيلا بلاستيرا، أعلنت انسحابها من مسابقة ملكة جمال الكون التي تنظمها إسرائيل ديسمبر المقبل.

ونقلت الحملة عن رافائيلا بلاستيرا قولها: “لا يمكنني الصعود إلى تلك المرحلة والتصرف وكأن لا شيء يحدث، بينما يقاتل الناس من أجل حياتهم هناك”.

وكانت حكومة جنوب إفريقيا قد أعلنت في وقت سابق أنها “سحبت الدعم” عن ملكة جمال البلاد الحالية.

وذلك بسبب تمسك القائمين على نشاطاتها بإشراكها في مسابقة ملكة جمال الكون التي تستضيفها إسرائيل الشهر المقبل.

في سياق آخر، دعت عدة جهات إلى مقاطعة ثقافية لإسرائيل.

حيث طالبت عريضة المغني الكندي، جاستن بيبر، بإلغاء حفله المقرر أن يحييه في إسرائيل في 13 أكتوبر 2022.

وكتبت ممثلة اليونان: “لا يمكنني الصعود إلى تلك المرحلة والتصرف وكأن لا شيء يحدث عندما يقاتل الناس من أجل حياتهم هناك”.

وتابعت: “يؤلمني القرار لأني انتظرت سنوات عديدة لتحقيق حلمي ، وإظهار ما يمكنني القيام به. لن أشارك في مسابقة ملكة جمال الكون هذا العام. والسبب في ذلك هو الدولة (إسرائيل).

وأضافت: “أحب كل دول العالم، لكن قلبي مع هؤلاء الذين يناضلون من أجل حياتهم في إسرائيل وفلسطين”.

وقالت: “لا يمكنني الصعود على خشبة المسرح والتظاهر بأن لا شيء يحدث عندما يناضل الناس من أجل حياتهم هناك”.