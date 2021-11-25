محامي سيف الإسلام القذافي يكشف أسباب الهجوم على محكمة الاستئناف في سبها

أخبار ليبيا 24

أكد خالد الزايدي، محامي سيف الإسلام القذافي، أن مجموعة مسلحة أغلقت محكمة الاستئناف في مدينة سبها، حيث كان يُفترض النظر في الطعن ضد قرار المفوضية العليا للانتخابات رفض ترشح موكله.

وجاء تصريح الزايدي، اليوم الخميس، في فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الزايدي: “إن قوة مسلحة هاجمت المحكمة وطردت الموظفين والقضاة بقوة السلاح”.

مؤكدا أن عدم عقد جلسة النظر في قرار الطعن من شأنه أن “يؤثر على مجريات الانتخابات برمتها”.

وكان سيف الإسلام معمر القذافي قدم طعنا لمحكمة سبها بعد إدراج المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، اسمه على قوائم المرفوضين للترشح لانتخابات الرئاسة، وذلك استنادا على اتهامه بتهمة جنائية تمنعه الترشح.

وقال عضو الفريق السياسي لسيف الإسلام القذافي، محمد القلوشي، إن “الطعن قدم من قبل الفريق القانوني لسيف الإسلام لمحكمة سبها”.

موضحا أن “الطعن قدم بسبب استبعاد سيف الإسلام من الانتخابات الرئاسية، استنادا على مادتين لا تنطبقان عليه”.