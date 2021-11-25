من جنوب أفريقيا.. متحور جديد لـ كورونا يزحف نحو العالم

أخبار ليبيا 24

حذّر علماء من متحور جديد لـ فيروس كورونا، يحمل عدداً كبيراً من الطفرات، وربما يؤدي إلى مزيد من موجات تفشي المرض عن طريق التهرب من دفاعات الجسم.

وأعلن علماء الخميس، اكتشاف متحورة جديدة من كوفيد-19 في جنوب إفريقيا، البلد الإفريقي الأكثر تضررا من الوباء، والذي يشهد زيادة جديدة في عدد الإصابات.

وقال عالم الفيروسات، توليو دي أوليفيرا، في مؤتمر صحفي “للأسف، اكتشفنا متحورة جديدة مثيرة للقلق في جنوب إفريقيا”.

وبحسب علماء جنوب إفريقيا الذين اكتشفوا سابقا متحورة بيتا، فإن متحورة “بي.1.1.529” لديها عدد “مرتفع جدا” من التحورات.

وفي هذه المرحلة، لا يعرف العلماء مدى فعالية اللقاحات المضادة لكوفيد-19 في محاربة هذه المتحورة الجديدة من الفيروس.

ومن المحتمل أن ظهور هذه المتحورة الجديدة تسبب بـ”الارتفاع التصاعدي” في عدد الإصابات بكوفيد-19 في الأسابيع الأخيرة.

بحسب وزير الصحة جو فاهلا، الحاضر في المؤتمر الصحافي الذي عقده العلماء.

واكتشف المتحور لأول مرة في بوتسوانا، حيث حدد علماء التسلسل الجيني في 3 حالات.

وتأكيد 6 حالات أخرى في جنوب إفريقيا، وحالة واحدة في هونج كونج لمسافر كان عائداً من جنوب إفريقيا.

ونشر الدكتور توم بيكوك، وهو عالم فيروسات في جماعة “إمبريال كوليدج لندن”، تفاصيل المتحور الجديد على موقع مشاركة الجينوم.