فرع جوازات طبرق: استخرجنا أكثر من 26 ألف جواز سفر منذ بداية العام

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال العقيد سعيد عياد، الناطق الرسمي لفرع جوازات طبرق أن الفرع استخرج أكثر من 26 ألف جواز سفر منذ بداية العام الجاري.

وأوضح عياد في تصريح لـ أخبار ليبيا 24، أنه تم استخراج 26.500 جواز سفر منذ بداية يناير من العام الجاري.

وأشار عياد إلى أن فرع طبرق يعمل من الساعة الثامنة والنصف صباحا حتى الثانية والنصف مساء.

وذلك لتنظيم التصوير واستقبال الإجراءات.

لافتا إلى أن التصوير يتم من الأحد إلى الأربعاء ويبدأ من الساعة الواحدة مساء حتى السادسة.

وأوضح أن ذوي الاحتياجات الخاصة خصص لهم اليوم الأخير من نهاية كل شهر.

وأوضح أن مبنى فرع الجوزات متهالك وتم إنشائه عام 1954 ويحتاج إلى صيانة عاجلة، مشيرا أن البلدية قدمت مساعدات حسب إمكانياتها المتوفرة.

وأكد عياد أن إدارة مصلحة الجوازات لم تقدم المساعدة لفرع الجوازات في طبرق منذ 2020.