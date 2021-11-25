طائرة الهلال تحلق بفوز على الأهلي بنغازي 

25 نوفمبر، 2021 11:24 م
4
طائرة الهلال
طائرة الهلال

أخبارليبيا24 

حقق فريق الهلال لكرة الطائرة اليوم الخميس الفوز على الأهلي بنغازي 3-2 في الجولة الثانية من مرحلة الذهاب للدوري الليبي للعبة. 

وجاءت المباراة بقاعة المرحوم أحمد موسى بمدينة المرج مثيرة حيث تقدم الهلال في الشوط الأول 25 – 20 والشوط الثاني 25 – 19. 

ونجح الأهلي في الفوز في الشوط الثالث 29 – 27 والشوط الرابع 25 – 22. ونجح الهيلاهوبا في حسم الشوط الخامس بنتيجة 15 – 13. 

وأدار اللقاء طاقم التحكيم تكون من. حكم أول الدولي حسين البركي وحكم ثاني عصام الفسي، ومسجل أعبيد علي بوجناح ومساعد مسجل فرج بوعربية. 

وتساوت 3 فرق في الترتيب العام بعد نهاية الجولة الثانية للمنطقة مع أفضلية للهلال بانتصارين. 

ويأتي الأهلي بنغازي ثانيا بعد التساوي في عدد النقاط والأشواط مع النصر. مع فارق في نقاط الأشواط لصالح الاهلي، ويبقى المروج في آخر الترتيب بدون نقاط. 

25 نوفمبر، 2021 11:24 م
4

مقالات ذات صلة

وزير الرياضة يشدد على دعم منتخب ليبيا للمواي تاي

وزير الرياضة يحتفي بمنتخب ليبيا للمواي تاي بعد حصده للميداليات ببطولة أفريقيا

25 نوفمبر، 2021 3:25 م
فريق الأخضر

الأخضر يقسو على التحدي ويهزمه بخماسية

24 نوفمبر، 2021 6:20 م

فوز كاسح للأخضر على التحدي

23 نوفمبر، 2021 9:46 م
نادي الصداقة

تسديدة رزق تهدي للصداقة نقاط دربي شحات 

23 نوفمبر، 2021 4:33 م
زر الذهاب إلى الأعلى