طائرة الهلال تحلق بفوز على الأهلي بنغازي 

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حقق فريق الهلال لكرة الطائرة اليوم الخميس الفوز على الأهلي بنغازي 3-2 في الجولة الثانية من مرحلة الذهاب للدوري الليبي للعبة.

وجاءت المباراة بقاعة المرحوم أحمد موسى بمدينة المرج مثيرة حيث تقدم الهلال في الشوط الأول 25 – 20 والشوط الثاني 25 – 19.

ونجح الأهلي في الفوز في الشوط الثالث 29 – 27 والشوط الرابع 25 – 22. ونجح الهيلاهوبا في حسم الشوط الخامس بنتيجة 15 – 13.

وأدار اللقاء طاقم التحكيم تكون من. حكم أول الدولي حسين البركي وحكم ثاني عصام الفسي، ومسجل أعبيد علي بوجناح ومساعد مسجل فرج بوعربية.

وتساوت 3 فرق في الترتيب العام بعد نهاية الجولة الثانية للمنطقة مع أفضلية للهلال بانتصارين.

ويأتي الأهلي بنغازي ثانيا بعد التساوي في عدد النقاط والأشواط مع النصر. مع فارق في نقاط الأشواط لصالح الاهلي، ويبقى المروج في آخر الترتيب بدون نقاط.