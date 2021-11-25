اللجنة العسكرية: الاتحاد الأفريقي يُبدي تعاونا في ملف خروج المقاتلين الأجانب

أخبار ليبيا 24

قالت اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، أن ممثلي الاتحاد الأفريقي “أبدوا استعدادهم التام للتنسيق والتعاون الذي يكفل خروج كافة المقاتلين التابعين لدول الاتحاد الأفريقي من ليبيا”.

وأشارت اللجنة في بيان لها الخميس، أن الاتحاد الأفريقي مستعد لإخراج كافة المقاتلين.

الذين يتبعونه بكافة تصنيفاتهم من الأراضي الليبية وضمان استقبال بلدانهم لهم.

وأيضا التنسيق لضمان عدم عودتهم مجددًا إلى الأراضي الليبية وعدم زعزعة استقرار أي من دول الجوار.

واجتمعت اللجنة يومي 23 و24 نوفمبر الجاري في تونس مع ممثلي الاتحاد الأفريقي بتسيير من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

كما التقى أعضاء اللجنة المبعوث الخاص سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا ريتشارد نورلاند.

وأعربت اللجنة العسكرية المشتركة في ختام البيان عن تقديرها للاتحاد الأفريقي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

مؤكّدة أهمية التواصل والتنسيق مع الاتحاد الأفريقي وكافة دول الجوار الليبي في هذا الشأن.