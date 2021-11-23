دوري كرة القدم.. الاتحاد يحصد أول ثلاث نقاط

23 نوفمبر، 2021 12:37 ص
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الدوري الليبي الممتاز

أخبار ليبيا 24

افتتح  فريق الاتحاد لكرة القدم مشاركته في الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم  بفوز سجل على حساب  أبوسليم بنتيجة هدفين دون رد.

وسجل هدف المباراة الأول  والتي احتضنها ملعب مصراتة في إطار الجولة الأولى لمنافسات المسابقة، أحمد الهرام في الدقيقة 11.

وسجل ثاني أهداف الاتحاد المحترف العاجي، كوامي الفونسو، في الدقيقة 76 لتنتهي المباراة بثنائية نظيفة.

وبهذا الفوز وضع الاتحاد أول ثلاثة نقاط في رصيده بينما بقي أبو سليم من دون نقاط.

ويسعى فريق الاتحاد للمحافظة على لقبه. الذي نجح في حصده الموسم الماضي بتغلبه على منافسه التقليدي الأهلي طرابلس بركلات الترجيح.

23 نوفمبر، 2021 12:37 ص
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