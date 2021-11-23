بالفيديو | “علاء الدين” يظهر ببساطه السحري في دبي

أخبار ليبيا 24

ظهر رجل يتجول في شوارع دبي بالإمارات العربية المتحدة على بساط سري طائر على غرار شخصية علاء الدين الأسطورية.

وانتشرت مقاطع فيديو للرجل على مواقع التواصل الاجتماعي وسط دهشة المارة.

وشارك صانع المحتوى الأميركي مارك داتون المعروف باسم “رايز” على قناة “يوتيوب” (Youtube) الخاصة به مقطع فيديو جديدا لكواليس العمل الذي صنعه.

وفاجأ “رايز” المارة وأصاب بعضهم بالدهشة، في أثناء تحقيق حلمه بالتجول فوق بساط سحري في شوارع دبي.

وكان داتون قد نشر يوم 31 أكتوبر الماضي مقطعا على يوتيوب، يظهر فيه وهو يتجول في دبي على لوح تزلج كهربائي بجهاز تحكم عن بعد.

وكان قد أعده خصيصا ليصبح شبه السجادة السحرية المرتبطة بشخصية “علاء الدين” الكرتونية.

وظهر الشاب الأمريكي في الفيديو وهو يرتدي ملابس شبيهة إلى حد كبير بشخصية “ديزني” الشهيرة “علاء الدين”.

وأعاد داتون مشاركة جزء من الفيديو على صفحته الشخصية بموقع “إنستغرام” “Instagram” مطلع نوفمبر الجاري، وكتب عليه “تعال، وانضم إليّ في رحلة بساط سحري! إذا كان بإمكانك رؤيتها، يمكنك تحقيقها”.