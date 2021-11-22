وصول “233” ألف جرعة من لقاح فايزر إلى طرابلس

22 نوفمبر، 2021 12:43 ص
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محمد الزيات
محمد الزيات

أخبار ليبيا 24 – خبر

أعلن مدير مكتب الإعلام بمركز الرقابة على الأدوية والأغذية محمد الزيات وصول 233 ألف جرعة من لقاح فايزر لمطار معيتيقة الدولي بطرابلس.

وقال الزيات لأخبار ليبيا 24، اليوم الأحد، إن الشحنة قادمة من الولايات الأمريكية المتحدة بواسطة منظمة الصحة العالمية في إطار منظومة كوفاكس.

ولفت إلى أن مفتشي الرقابة أشرفوا على قدوم الشحنة بالمطار وتمت مرافقتها لمركز البحوث والتقنيات الحيوية للتأكد من جودة حفظها في درجات تبريد مناسبة.

وأوضح الزيات، أن تم اخذ عينات منها لتحليلها وإظهار نتائجها بالإفراج من عدمه خلال الأيام القادمة.

22 نوفمبر، 2021 12:43 ص
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