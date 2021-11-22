وزير الصحة يعتمد مراكز الهلال الأحمر كمراكز لإجراء تحاليل PCR

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أصدر وزير الصحة بالحكومة علي الزناتي قرارا بعتماد باعتماد المراكز الصحية التابعة للهلال الأحمر الليبي كمراكز معتمدة لإجراء تحاليل PCR الخاصة بفيروس كورونا.

وجاء في قرار الزناتي إعتماد المراكز لإصدار الشهادات الطبية لتحاليل الكورونا .

القرار جاء عقب لقاء اليوم الأثنين جمع بين الوزير علي الزناتي و الأمين العام للهلال الاحمر.

وقرار الزناتي جاء أيضا بعد خضوع الفرق الطبية العاملة بهذه المراكز إلى عمليات تدريب وتطوير مكثفة .

واوضحت صفحة وزارة الصحة على فيسبوك أن المراكز الصحية للهلال الأحمر تضاف إلى المركز الوطني لمكافحة الأمراض ومركز البحوث الحيوية. كجهات معتمدة في إجراء تحاليل فيروس كورونا وإصدار الشهادات الطبية الخاصة بذلك كجهات ذات اختصاص .

وأطلقت وزارة الصحة الثلاثاء الماضي منصة تحصين الإلكترونية المتخصصة في إصدار شهادات الحصول على لقاح كورونا وشهادات اختبار PCR .

وحضر المراسم من وزارة الصحة مراسم الإطلاق الوزير علي الزناتي ووكيل الصحة للشؤون الفنية والديوان سمير كوكو.

وأوضحت وزارة الصحة أن منصة تحصين التي أطلقها المركز الوطني لمكافحة الأمراض بالتعاون مع شركة ليبيا للاتصالات والتقنية تمكن المواطنين الراغبين في السفر الحصول على شهادات تطعيم خاصة بلقاح كورونا معتمدة تحمل رمز الاستجابة السريع .

وجرت مراسم إطلاق المنصة بحضور مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السائح ومستشار الوزير مصطفى ارحومة.

في حين حضر المراسم مدير مكتب الوزير سعيد الدرسي ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات السيد محمد بن عياد.

كم حضر رئيس الهيئة العامة للمعلومات عبدالباسط الباعور ومدير عام شركة المدار الجديد محمد الهادي حسن

ومن ضمن الحضور رئيس مجلس إدارة شركة ليبيا للإتصالات والتقنية عبدالباسط السنوسي.

في حين تم توقيع اتفاقية مشاركة الرقم الوطني بين المركز الوطني والهيئة العامة للمعلومات.

وتم التوقيع بمقر شركة ليبيانا للهاتف المحمول بمدينة طرابلس.