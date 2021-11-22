مظاهرات ورفض لشروط صندوق دعم الزواج 

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أبدى عدد كبير من الشباب المقبلين على الزواج رفضهم الشروط الجديدة الموضوعة من قبل صندوق دعم الزواج واعتبروها شروطًا تعجيزية.

وتناولت الكثير من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي شروط الصندوق بالرفض والاستنكار.

وأبدى عدد من المتابعين رفضهم لهذه الشروط، مؤكدين أنها تسبب الكثير من المشاكل للشباب المقبلين على الزواج.

وخرج عدد من الشباب أمام مقر رئاسة الوزراء في مدينة طرابلس يهتفون رفضًا للشروط ويرفعون نسخًا منها ويقولون :”دبيبة يا دبيبة اللي يسيبني نسيبه”.

وهذا الهتاف ردًا على ما قاله رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة خلال لقائه الفعاليات الشبابية الأيام الماضية. وقال لهم في كلمته “أنتم راكم تسيبوني..ماتسيبونيش”.

وتضمنت الشروط ألا يقل عمر الشاب عن 30 عام والفتاة يبدأ من عمر 25 عام، إضافة إلى اشتراط أن يكون الفرق بين الشاب والفتاة عشر أعوام لا أكثر.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة أعلن في أواخر أكتوبر المنصرم تخصيص مليار دينار آخر لصالح صندوق دعم الزواج، على أن يُخصم من الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي.