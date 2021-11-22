مصرع سيدة وحفيدتها في حريق داخل كوخ من الصفيح جنوب تاكنس

أخبار ليبيا 24 – خاص

لقيت سيدة وحفيدتها مصرعهما في حريق داخل كوخ من الصفيح في مزارع المشل جنوب بلدية تاكنس شرق مدينة بنغازي .

وقال مدير مكتب الإعلام بمستشفى تاكنس رشيد الزبير لأخبار ليبيا 24، اليوم الأحد، إن المستشفى تسلم جثماني السيدة كريمة اكريم “55 عاماً”، وحفيدتها الطفلة استبرق المهدي الصويعي “10 أعوام”، نتيجة اشتعال النيران بالكوخ الذي تقيم فيه عائلة الصويعي.

وأوضح الزبير، أن الجدة من سكان طبرق وجاءت لزيارة ابنتها وأحفادها، لافتاً أن الزوج خرج بحثاً عن لقمة العيش رفقة أبنائه.

وذكر أن الزوجة وبناتها تتجول قرب الكوخ، وبقيت في الكوخ الجدة وحفيدتها نائمة.

ولفت إلى أنه بسبب التماس كهربائي اشتغلت النيران في الاسفنج الصلب الموجود بقطع الحديد الموجودة بالسقف، وأغلق باب الكوخ ولم يستطع أحد فتحه، حتى بات قطعه حمراء مشتعلة.

وأضاف أن الزوج والمواطنيين حاولوا إخماد الحريق دون جدوى، كما حاولوا إزاحة الكوخ من مكانه بالسيارات ولكنه ابى أن يزحزح من مكانه.

وأشار إلى أن فريق الدفاع المدني وصل بعد ساعات لإخماد الحريق، ولكن قد فات الآوان.

وأكد في نهاية تصريحه أنهم دخلوا للكوخ رفقة اعضاء النيابة فوجدوا الجدة تحتضن الحفيدة لتحميها من السنه النيران حتى لقي مصرعهما سوياً اختناقاً ثم حرقاً.