مؤسسة النفط تنفي وجود اشتباكات بمقراتها

22 نوفمبر، 2021 11:11 ص
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مؤسسة النفط: مسؤولين الفاشلين يحالون خلق بطولات وهمية ببث أخبار كاذبة
مؤسسة النفط: مسؤولين الفاشلين يحالون خلق بطولات وهمية ببث أخبار كاذبة

أخبار ليبيا24

أكدت، المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الإثنين، أن كل مقراتها آمنة ولا وجود لأي اشتباكات على الاطلاق.

وأشارت، المؤسسة، في بيان، تابعته وكالة أخبار ليبيا 24، إلى أن بعض “الصفحات المأجورة والتي يحاول بعض المسؤولين الفاشلين خلق بطولات وهمية من خلالها” تدعي ذلك.

وقالت، إن وزارة النفط والغاز المستحدثة لا تمتلك مقرّا رسميا. وإنها مازالت حتى اللحظة في ضيافة مقراتها وتشغل بعض مكاتبها الشاغرة مؤقتا.

وأهابت، المؤسسة الوطنية للنفط، بجميع المواطنين بضرورة تحري الأخبار من مصادرها الموثوقة. ودعتهم لعدم الانجرار وراء الاخبار الكاذبة والمفبركة، على حد قولها.

وأضافت، أن هناك بعض الأشخاص “الذين فشلوا في تحقيق أي انجاز في قطاع النفط يسعون لتحقيق بطولات وهمية في العالم الافتراضي بأخبار مضللة سرعان ما تم تفنيدها ونفيها”.

 

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22 نوفمبر، 2021 11:11 ص
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