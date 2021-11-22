ليلى بن خليفة أول امرأة تترشح لرئاسة ليبيا

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سجّلت رئيسة حزب الحركة الوطنية، ليلى بن خليفة، نفسها كأول امرأة تترشح لرئاسة ليبيا في تاريخ البلاد.

أتى ذلك قبل ساعات من إغلاق باب الترشح للانتخابات الرئاسية في ليبيا المقررة يوم 24 ديسمبر القادم.

وسلمت ليلى بن خليفة أوراق ترشحها في الإدارة الانتخابية في طرابلس، لتصبح أول امرأة تترشح لرئاسة ليبيا.

وسبق أن أقرت رئيسة حزب الحركة الوطنية الذمة المالية في هيئة مكافحة الفساد يوم 12 نوفمبر الجاري. وذلك تمهيدا لترشحها في الرئاسة.

ووصل اليوم الإثنين عدد المترشحين للانتخابات الرئاسية إلى 69 مترشحا، وذلك قبل ساعات من إقفال باب الترشح اليوم.

وبحسب ما جاء في قناة ليبيا تنتخب فقد تقدم كل من يوسف مولود شاكونا ورضا عاشور دوزان بتقديم ملفي ترشحهما للانتخابات الرئاسية بمقر المفوضية طرابلس.

كما تقدم عاشور شوايل بملف ترشحه للانتخابات الرئاسية بمقر المفوضية بنغازي.

وأكدت، المفوضية العليا للانتخابات، إن قبول ملفات المرشحين للانتخابات يُعد قبولاً مبدئيًا.

ولفتت إلى ملفاتهم ستحال إلى كل من النائب العام، وجهاز المباحث الجنائية، والإدارة العامة للجوازات والجنسية، قبل الإعلان عن القوائم الأولية بوسائل الإعلام وموقعها الرسمي.

وفتحت المفوضية في 8 نوفمبر الجاري باب الترشح للانتخابات الرئاسية وكذلك البرلمانية، على أن يستمر قبول المرشحين الرئاسيين حتى اليوم الإثنين 22 نوفمبر 2021.