قفل باب الترشح لانتخابات الرئاسة في ليبيا اليوم

أخبار ليبيا24

يُقفل اليوم الإثنين باب الترشح لأول انتخابات رئاسية في ليبيا المقررة في 24 ديسمبر المقبل.

وارتفع عدد المرشحين حتى يوم أمس الأحد إلى الانتخابات الرئاسية 75 مرشحًا، آخرهم رئيس حكومة الوحدة، عبد الحميد الدبيبة.

وفي، كلمة من داخل الإدارة الانتخابية في طرابلس، قال الدبيبة، عقب تقديم أوراق ترشحه، “أقدم اليوم ملف ترشحي لخدمتكم وليس غير ذلك ضمن الانتخابات الرئاسية المقبلة”.

وأضاف، “لقد بدأنا المشوار سويا وسنكمله سويا، وقد رفعنا من البداية شعار لا حرب بعد اليوم، ولن تكون ليبيا إلا دولة موحدة وآمنة وذات سيادة يعيش فيها الليبيون في رغد”.

وأتى تقديم الدبيبة لملف ترشحه للرئاسة على الرغم من أن المادة 12 من قانون انتخاب الرئيس تشترط على أن يكون المرشح قد توقف عن آداء عمله قبل 3 أشهر من موعد الانتخابات.

وأكدت المفوضية العليا للانتخابات أن قبول ملفات المترشحين يُعد مبدئياً، على أن تحال ملفات المتقدمين للترشح إلى كل من النائب العام، وجهاز المباحث الجنائية، والإدارة العامة للجوازات والجنسية.

وكانت المفوضية فتحت في 8 نوفمبر الجاري، باب الترشح على أن يستمر حتى 22 من الشهر نفسه للانتخابات الرئاسية، و7 ديسمبر المقبل للانتخابات البرلمانية.

وستحيل المفوضية ملفات المتقدمين للترشح إلى كل من النائب العام، وجهاز المباحث الجنائية، والإدارة العامة للجوازات والجنسية.

ويأتي ذلك عملاً بالقانون رقم (1) لسنة 2021 بشأن انتخاب رئيس الدولة، للفصل في مدى مطابقة بياناتهم للشروط المحددة في القانون.

وعقب ذلك سوف تعلن المفوضية عن القوائم الأولية بوسائل الإعلام وموقعها الرسمي.