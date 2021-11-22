رونالدو يودع سولشاير بتغريدة عاطفية على تويتر

أخبار ليبيا24

ودّع، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، اليوم الإثنين، مدربه وزميله السابق بنادي مانشستر يونايتد، بتغريدة على تويتر حملت كلمات مؤثرة.

رونالدو يغرد لسولشاير

وكتب رونالدو على تويتر: “لقد كان مهاجمي عندما أتيت لأول مرة إلى أولد ترافورد وكنت مدربي منذ أن عدت إلى مانشستر يونايتد. ولكن الأهم من ذلك كله، أن أولي هو إنسان متميز. أتمنى له التوفيق في كل ما تحفظه له حياته”.

واختتم الدون في التغريدة التي ترجمتها أخبار ليبيا24: “حظا موفقا يا صديقي. تستحقها”.

He’s been my striker when I first came to Old Trafford and he’s been my coach since I came back to Man. United. But most of all, Ole is an outstanding human being. I wish him the best in whatever his life has reserved for him. Good luck, my friend!

You deserve it! pic.twitter.com/pdm7RXr2RX — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 22, 2021

مانشستر يقيل سولشاير

وأقال مانشستر يونايتد سولشاير، بعد الهزيمة التي مُني بها السبت أمام واتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز، بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

وبهذه الخسارة الكبيرة، أصبح يونايتد بالمركز السابع في جدول الترتيب، بفارق 12 نقطة عن المتصدر تشيلسي. أتى ذلك بعد 12 جولة من المسابقة.

ولم يفز يونايتد إلا في مباراة واحدة من آخر 7 مباريات في الدوري. وشملت سلسلة هزائمه الهزيمة الكبيرة أمام ليفربول 0-5 وأمام مانشستر سيتي 0-2.

وقال النادي في بيان: “من المؤسف أن نصل إلى اتخاذ هذا القرار الصعب. بينما كانت الأسابيع القليلة الماضية محبطة. يجب ألا يمحو ذلك كل العمل الذي قام به المدرب في السنوات الثلاث الماضية. من أجل إعادة بناء أسس النجاح على المدى الطويل”.

وأضاف النادي: “يغادر أولي النادي مع خالص شكرنا لجهده الدؤوب كمدرب، ومع أطيب تمنياتنا له في المستقبل”.

كما جاء في البيان: “سيبقى مكانه في تاريخ النادي دائما محفوظا، ليس فقط لإسهامه كلاعب، ولكن كرجل عظيم ومدرب منحنا لحظات عظيمة. وسيكون مرحبا به دوما للعودة إلى أولد ترافورد كعضو في أسرة مانشستر يونايتد”.

وقررت إدارة نادي مانشستر يونايتد تعيين مايكل كاريك مدربا مؤقتا، لحين اتفاق النادي مع مدرب انتقالي يتولى المسؤولية حتى نهاية الموسم.