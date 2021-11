رونالدو يودع سولشاير بتغريدة عاطفية على تويتر

أخبار ليبيا24

ودّع، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، اليوم الإثنين، مدربه وزميله السابق بنادي مانشستر يونايتد، بتغريدة على تويتر حملت كلمات مؤثرة.

وكتب رونالدو على تويتر: “لقد كان مهاجمي عندما أتيت لأول مرة إلى أولد ترافورد وكنت مدربي منذ أن عدت إلى مانشستر يونايتد. ولكن الأهم من ذلك كله، أن أولي هو إنسان متميز. أتمنى له التوفيق في كل ما تحفظه له حياته”.

واختتم الدون في التغريدة التي ترجمتها أخبار ليبيا24: “حظا موفقا يا صديقي. تستحقها”.

He’s been my striker when I first came to Old Trafford and he’s been my coach since I came back to Man. United. But most of all, Ole is an outstanding human being. I wish him the best in whatever his life has reserved for him.

Good luck, my friend!

You deserve it! pic.twitter.com/pdm7RXr2RX

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 22, 2021