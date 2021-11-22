حقل الخير يبدأ الإنتاج بواقع 40 مليون قدم مكعب من الغاز الحر

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أعطى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله صباح اليوم الإثنين الضوء الأخضر لبدء الإنتاج بحقل الخير الجديد. التابع لشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز.

جاء ذلك خلال إتصال هاتفي أجراه صنع الله مع رئيس مجلس إدارة شركة سرت المهندس مسعود سليمان. والادارات التنفيذية و العاملين بالشركة لتهنئتهم بتدشين الحقل.

وأوضح أن شركة سرت تمكنت من وضع حقل الخير على الإنتاج لينضم هذا الحقل إلى الحقول الأخرى لشركة سرت. هذه الشركة العريقة التي بدء منها إنتاج النفط في ليبيا في 25 أكتوبر 1961 تضع كل يوم عمل جديد وإنجاز جديد يُضاف إلى قطاع النفط.

في حين أشاد صنع الله، بجهود كل العاملين في شركة سرت وكل الشركات التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط. مثنياً على أعمالهم المنجزة التي حققت زيادة في الدخل العام لليبيا.

في حين أكد أن هذه الإنجازات كانت في ظل الصعوبات الجمة التي تمر بها ليبيا و قطاع النفط تحديدًا، أهمها شحّ الميزانيات وقلة التمويل.

وأضاف صنع الله هناك عشرات الإكتشافات في ليبيا منذ الستينيات لم يتم تطويرها ووضعها على الإنتاج. وبالرغم من أنها تعد حقول صغيرة إلى أن الاستراتيجية التي تنتهجها المؤسسة الوطنية للنفط تعتمد على هذه الحقول للحصول على نجاحات سريعة تساهم في تعزيز الإحتياطي النفطي. ويسهم في زيادة عمليات الإنتاج التي بدورها تحقق زيادة في دخل الدولة الليبية.

في حين اضاف قائلا بان حقل الخبر سيكون فاتحة خير على الشركة و المؤسسة و الدولة الليبية “.

في حين أعرب رئيس مجلس إدارة شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز المهندي مسعود سليمان عن سعادته بهذا الإنجاز.

وأشار المهندس سليمان إلى أن تدشين حقل الخير سيكون دافع لكل العاملين بالشركة لوضع حقل الرشاد” على الإنتاج. والذي سيوفر 40 مليون قدم مكعب من الغاز الحر.

والجدير بالذكر أن التشغيل التجريبي لحق الخير قد بدأ في شهر أكتوبر الماضي.