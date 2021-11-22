تعرف على سيارة “Chery Omoda 5” الصينية

أخبار ليبيا 24

كشفت شركة Chery الصينية عن مركبتها الجديدة؛ والتي صُمِّمت لتكون من بين أجمل السيارات وأكثرها تطورًا من الناحية التقنية.

وصممت الشركة الصينية سيارتها الجديدة بانسيابية عالية وهيكل مدروس وفقًا لأحدث معايير ديناميكية الهواء.

تصميم عصري

وجمعت سيارة Chery Omoda 5 في تصميمها العديد من عناصر الجمال. وتداخل في شكل الواجهة الأمامية الأضواء مع شبك المبرد بصورة مميزة جدًا.

مزودة بأحدث أنظمة

وظهرت السيارة بأحدث أنظمة الإضاءة التي تعمل بتقنيات LED الحديثة، وزودت بهيكل كروس بطول 4 أمتار و40 سنتيمترا، عرضه 183 سنتيمترا، وارتفاعه 158سنتيمترا، ومجهز بعجلات بمقاس 18 إنشا.

مقاعد مريحة

بينما داخليًا، فأتت بصفين من المقاعد الجلدية المريحة المخصصة لخمسة ركاب.

وجهزت بواجهة قيادة متطورة فيها شاشتان لمسيتان بمقاس 12 بوصة، وزودت بنظام إضاءة مميز وأحدث منظومات المولتيميديا والصوت.

محركات TGDI توربينية

وتعمل السيارة بمحركات TGDI توربينية بسعة 1.6 ليتر وعزم 197 حصانًا>

كما زودت علب سرعة أوتوماتيكية بسبع سرعات، كما يتوقع أن تُطلق منها نسخ تعمل بمحركات هجينة ومحركات كهربائية.