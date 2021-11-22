بلدية سبها تنفي الأنباء المتداولة حول وجود اشتباكات مسلحة بالمدينة

22 نوفمبر، 2021 10:58 م
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اشتباكات مسلحة

أخبار ليبيا 24

نفى الناطق باسم بلدية سبها، أسامة الوافي، الأنباء المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي تفيد بوجود اشتباكات مسلحة وخروقات أمنية بالمدينة وضواحيها.

وقال الوافي في تصريح خاص لـ أخبار ليبيا 24، اليوم الاثنين، إن الأخبار المتداولة عارية عن الصحة جملة وتفصيلاً.

وأشار الوافي أنها مجرد شائعات يتم تداولها عبر الميديا.

وأكد الوافي أن الأوضاع الأمنية في سبها جيدة ولا توجد أي خروقات أمنية أو اشتباكات داخلها.

وأوضح الوافي، أن المراكز الانتخابية مفتوحة وتسلم البطاقات الانتخابية، كما استقبل مكتب المفوضية مرشحين رئاسيين اليوم في مدينة سبها.

22 نوفمبر، 2021 10:58 م
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