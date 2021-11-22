بعد ساعات من إطلاق سراحه.. طاطاناكي يقدم أوراق ترشحه لـ “سباق الرئاسة”

أخبار ليبيا 24

قدم رجل الأعمال حسن صلاح الدين علي طاطاناكي، اليوم الإثنين، أوراق ترشحه لـ الانتخابات الرئاسية في ليبيا.

طاطاناكي قدم أوراق ترشحه إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في طرابلس، ليصبح المرشح رقم 92 في الانتخابات المقررة يوم 24 ديسمبر المقبل.

وقال طاطاناكي في كلمة عقب تقديم أوراق ترشحه “إن هذا اليوم تاريخي لليبيا وهي خطوة للأمام لتحقيق وحدة ليبيا وبنائها من جديد”.

وتمنى طاطاناكي أن تحقق هذه المرحلة عبر العملية الديمقراطية استقرار وازدهار ليبيا.

مشددا على ضرورة مشاركة المواطنين الفعالة واختيار الأصلح لتحمل المسؤولية في إدارة شؤون البلاد خلال الفترة المقبلة.

وكان قد أطلق سراح رجل الأعمال والمرشح الرئاسي حسن طاطاناكي بعد توقيفه في طرابلس لساعات.

وذكر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مساء أمس الأحد أنه تم القبض على رجل الأعمال حسن طاطاناكي في مطار معيتيقة .

وأوضح النشطاء أنه تم القبض على طاطاناكي لدى عودته إلى ليبيا من أجل التقدم لمفوضية الانتخابات، لخوض السباق الرئاسي.

وذكر النشطاء أن قوة الردع بقيادة عبدالرؤوف كاره، هي من ألقت القبض على طاطاناكي واقتادته إلى مكان غير معلوم.