انفوجرافيك| ليبيا تعتلي قمة الدول الأفريقية المنتجة للنفط

أخبار ليبيا24

أصبحت، ليبيا أكبر منتج للنفط في أفريقيا، وفقًا لتقرير منظمة الدول المصدرة للنفط ‏ أوبك الشهري الأخير عن سوق النفط.

وقال التقرير، إن انخفاض إنتاج النفط النيجيري إلى 1.23 مليون برميل يوميًا في أكتوبر من 1.25 مليون برميل يوميًا في سبتمبر. مهّد الطريق لليبيا لتصبح أكبر دولة منتجة للنفط في القارة.

وعزت شركة الأبحاث الاقتصادية “كابيتال إيكونوميكس البريطانية” انخفاض إنتاج نيجيريا إلى عدم قدرة الدولة على تحديث منشآتها المنتجة للنفط بسبب نقص الاستثمار والهجمات المستمرة من الجماعات المسلحة على البنية التحتية النفطية.

وفي الوقت نفسه، شهدت ليبيا اتجاهًا تصاعديًا. حيث تجاوزت أنغولا في ديسمبر 2020 كثاني أكبر منتج للنفط في أفريقيا قبل أن تتفوق على نيجيريا.

وشهدت ليبيا زيادة إنتاجها من 1.16 مليون برميل يوميًا في سبتمبر إلى 1.24 مليون برميل يوميًا في أكتوبر. وتخطط ليبيا لدفع الإنتاج أكثر.