المالية تقدم صيغة مشروع قانون مرتبات موحد لموظفي الدولة 

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أعلنت وزارة المالية أن اللجنة الوزارية لإنجاز مهمة إعداد مشروع قانون مرتبات موحد توصلت إلى صيغة مشروع قانون مرتبات موحد.

وأوضحت الوزارة أن اللجنة عرضت أكثر من مقترح لجدول المرتبات داعية المختصين والمهتمين بالشأن الاقتصادي والمالي تناولها بالنقاش والتحليل.

وذكرت وزارة الاقتصاد أن هذه الخطوة بغية تجميع أكبر قدر من الملاحظات والتوصيات والتي ستكون محل اهتمام من قبل أعضاء اللجنة. تمهيدا لصياغة مشروع القانون في صورته النهائية.

وأشارت الوزارة إلى أن اللجنة واجهت عدد من التحديات. أهما ارتفاع معدل الاستخدام إذ تشكل القوى العاملة في الحكومة مايزيد عن 80% من إجمالي القوى العاملة في الاقتصاد الوطني.

وأكدت وزارة المالية أن من التحديات أيضًا التي واجهت اللجنة غياب سعر الصرف التوازني للدينار الليبي مقابل العملات الأخرى.

وكان مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية قرر في أغسطس من العام الجاري تشكيل لجنة وزارية تتولى إعداد جدول مرتبات موحد للعاملين بالدولة.

ولفت القرار، إلى أن توحيد المرتبات يهدف لتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأوضح، أن اللجنة برئاسة وزير المالية وعضوية وزير الخدمة المدنية ومندوب عن ديوان المحاسبة ومدير إدارة الدراسات والبحوث بمصرف ليبيا المركزي. وعدد من وكلاء الوزارات.

فيما علق رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، على أهمية العمل على توحيد وزيادة المرتبات، والإسراع في الإفراج عن المرتبات المتوقفة.