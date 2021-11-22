القطراني وقعيم يتفقدا مقر مفوضية الانتخابات في بنغازي

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زار النائب الاول لرئيس حكومة الوحدة الوطنية حسين القطراني رفقة وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية فرج اقعيم المفوضية العليا للإنتخابات في بنغازي.

وأطلع القطراني وقعيم على سير العمل داخل المفوضية. وتفقدا مدى إمكانية استعدادها لإستكمال الاستحقاق الإنتخابي.

وأجرى القطراني وقعيم خلال الزيارة لقاء مع احمد الزين رئيس مفوضية انتخابات بنغازي. مشيدين بجهود العاملين بالمفوضية وكافة مكاتبها ودورهم في تذليل الصعاب أمام كل المترشحين للإنتخابات الرئاسية والبرلمانية .

وعقد القطراني خلال هذه الزيارة مؤتمراً صحفياً أكد فيه على ضرورة المضي قدماً نحو الإنتخابات المقرر عقدها في الرابع والعشرين من ديسمبر.

ونوه على ضرورة القبول بنتائجها لأنها تمثل إرادة الشعب الذي يرغب في التغيير والعيش بسلام .

في حين أكد وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية فرج قعيم أن وزارة الداخلية في كافة مدن ومناطق برقة على اتم الاستعداد لحماية مراكز الإقتراع والعملية الانتخابية. وأن مكاتب المفوضية مؤمنة بقوى تابعة للوزارة.

وأشار لمتابعته المستمرة لسير قوى الحماية مؤكدا أنهم يؤدون واجبهم بحرفية عالية دونما تقصير.

ويُقفل اليوم الإثنين باب الترشح لانتخابات الرئاسة في ليبيا المقررة في 24 ديسمبر المقبل.

في حين ارتفع عدد المرشحين حتى يوم أمس الأحد إلى الانتخابات الرئاسية 57 مرشحًا. آخرهم رئيس حكومة الوحدة، عبد الحميد الدبيبة.

وفي كلمة من داخل الإدارة الانتخابية في طرابلس. قال الدبيبة: “أقدم اليوم ملف ترشحي لخدمتكم وليس غير ذلك ضمن الانتخابات الرئاسية المقبلة”.

في حين أضاف، “لقد بدأنا المشوار سويا وسنكمله سويا. وقد رفعنا من البداية شعار لا حرب بعد اليوم، كما أن ليبيا لن تكون إلا دولة موحدة وآمنة وذات سيادة يعيش فيها الليبيون في رغد”.