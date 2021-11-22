الشركة الإيطالية ديلما تتفقد جسر وادي الكوف

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قامت حكومة الوحدة الوطنية عن طريق مصلحة الطرق والجسور بالتواصل مع الشركة الايطالية ديلما المنفذة لجسر وادي الكوف.

واوضحت صفحة بلدية البيضاء على فيسبوك أن الشركة أرسلت مختصين لتقييم حالة الجسر.

في حين قام مدير مكتب المشروعات بالبلدية السنوسي الدردفي أمس الأحد بزيارة ميدانية للجسر. رفقة الفريق الذي قام بزيارة جسر وادي الكوف بحضور المدير الاقليمي لشركة ديلما ليبيا للمقاولات المشتركة الإيطالية. واللمهندس لويجي لابادولا ومدير المكتب الإستشاري الإيطالي المهندس كوداتشي. و خالد البوزيدي المدير الاداري بمكتب الشركه بطرابلس ومعتز بشير مترجم وموظف بإدارة الشركه بطرابلس.

وعن مصلحة الطرق والجسور حضر مرعي الشهيبي مدير الشؤون الفنية بالفرع. و أدريس منصور رئيس تنفيذ مشروعات الموصلات فرع المنطقة الشرقية و م. عادل عامر مدير مشاريع الطرق الجبل الأخضر.

في حين تم خلال الزيارة تشخيص وتقييم حالة الجسر حيث ستعد الشركة تقرير النهائي ستحدد من خلاله إجراءاتها بالخصوص.

ويذكر بأن عام 2019 انتشرت صور للجسر تبين تشققات وتصدعات. فندت مصلحة الطرق الجسور حينها بأن الامر طبيعي.

في حين أكدت ان التصدع الظاهر في الصور ما هو إلا فاصل تمدد expansion joint ليتناسب مع التمددات الناتجة عن تغيرات المناخ.

إلى ذلك يقع جسر وادي الكوف في الجبل الأخضر، ليبيا يقع غرب مدينة البيضاء بحوالي 19 كم.

في حين يربط بين مدينتي البيضاء والمرج يعتبر أكبر جسر كبلي خرساني في البلاد.