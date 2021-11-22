الأهلي بنغازي يكتسح الخليج بثلاثية

أخبار ليبيا 24 – رياضة

افتتح فريق الأهلي بنغازي مباريات الدوري الليبي الممتاز بانتصار سهل على حساب خليج سرت ثلاثة أهداف مقابل لاشئ اليوم الأحد على أرضية ملعب مدينة أجدابيا في الجولة الأولى من المسابقة .

وافتتح الأهلي بنغازي ثلاثيته بهدف مبكر للمدافع الشاب علي يوسف في الدقيقة 5، وضاعف المهاجم التونسي هيثم الجويني الغلة للجزارة بهدف ثاني في الدقيقة 57، وأكمل النيجيري ايفيوونغ الثلاثية في الدقيقة 75 .

وبهذا الانتصار وضع الأهلي بنغازي أول ثلاث نقاط في رصيده ولقى خليج سرت من دون نقاط .

وسيلتقي الأهلي بنغازي نظيره شباب الجبل في الجولة الثانية من المسابقة ويستضيف خليج سرت منافسه دارنس .