استطلاع | بعض الآراء حول الأسعار التي وضعتها وزارة الاقتصاد لبعض السلع

أخبارلببيا24- استطلاع

يعاني الشعب الليبي منذ سنوات طويلة من مشاكل عدة حيث يعيش أكثر من نصف الشعب على الكفاف نظرًا لسوء الأوضاع الاقتصادية التي شهدها البلد الغني.

ويأمل الليبيين منذ ثورة فبراير في 2011 أن تتغير أحوالهم للأفضل إلا أن الأمور ازدادت سوءً ودخلت البلاد في فوضى وشهدت أزمات أشد وأكثر اختناقًا من سيولة ووقود وكهرباء وغيرها من الخدمات الأساسية.

من بين الأزمات التي مرت على الليبيين السنوات الماضية ارتفاع أسعار السلع الأساسية التي كانت في السنوات السابقة متوفرة في “الجمعيات الاستهلاكية” وهي سلع مدعومة من الدولة رغم بعض المشاكل التي كانت تصاحبها إلا أن أسعارها كانت مناسبة.

وفي استطلاع طرحته “أخبارليبيا24” عبر حسابها على “فيسبوك” حول هذا الأمر، بداية يقول Ali Erhoma :”عندما وضعت الأسعار سببت أزمة”.

ويؤيده أحمد جمعة بالقول :”أسعار مرتفعة جدا”، وكذلك أنس عمر يقول :”مرتفع فوق من لازم”.

وتقول TB Queen :“مرتفعة وتسبب في زيادة الغلاء”.

فيما يرى حماد حمدالمبروك الهمشري أنها بدون دراسة للوضع المالى للمواطن واحتياجاته.

ويعتقد Mohammed Hussain أن الحل في صندوق موازنة الأسعار ويقول :”الحل في صندوق موازنة الأسعار، كل شهر المواطن يتوجه إلى الجمعية ويأخذ تموينه، وخلي التجار الفجار بضاعتهم ينقعوها ويشربوا اميتها”.

ويقول Suliman Ben Salem :”الأسعار هذه يبيع بها دكان صغير جنب الحوش”.

ويرى طاهر عمران :”هل من مصلحتهم الدولة أم هكي وخلاص ؟”.

ويؤكد البراق الزوي :”وزارة الاقتصاد هي التاجر المحتكر والمستغل على هذه التسعيرة المهزلة….بح”.

ويضيف Fathi Shnebli :”أنا متأكد أن من وضع التسعيرة هي نقابة التجار”.

وتقول عفاف حمودي :”حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم غالية هلبا”، وتؤيدها أم الغوالي :”أسعار مرتفعة على المواطن”.

وتقول Leweldor Mank :”أسعار مرتفعة نين فايت فيها”.

وتؤكد أم محمد :”قيس دخل المواطن البسيط وبعدها سعر المواد الأساسية”.

وأفاد علي المعتصم :”هناك بعض السلع سعرت بسعر أعلى من الموجود في السوق الحالي وهدا القرار غير صحيح أصلا”.

ويؤكد Rajab Aljmali :”غير مناسبة، أنتم بهذه القرارات بتنتقموا من المواطن الغلبان البسيط والله حرام عليكم، فيقو فيقو ياويلكم من ربي”.

ويتمنى الصادق سليمان القطراني :”التطبيق على الأسواق”.

وتقول Om Fatoom :”مسعرين سلع أغلى حتى من السوق”.

ويؤكد نورى سعد بالقول :”مرتفعة وتسبب في زيادة الغلاء”.

ويعتقد المعتزبالله والي بأن :”سعر السلع التموينية غير مناسب مع معاشات الليبيين نبو زيادة المرتبات”.

ويقول رمضان ابوعائشه :”المحلات ارخص من تسعيرة الاقتصاد”، تؤيده زيتونه زيتونه بالقول :”غير مناسب حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم المواطن الغلبان يعلم بيه الله”.

الحسام عبد الباسط يقول :”الوزارة مقياس قوت المواطن ليس بالسوق السوداء بل بأقل راتب في الدولة”.

ويضيف عبدالباسط :”450 لاتكفي أسبوع إفطار عائلة، إفطار فقط ناهيك المصاريف الأخرى مثل اللباس ومصاريف التعليم والمواصلات والاتصالات والعلاج والترفيه المعدوم أصلا”.