إنقاذ (235) مهاجر غير شرعي من عدة جنسيات أفريقية

أخبارليبيا24

أكد مكتب المراسم والإعلام برئاسة أركان القوات البحرية الليبية اليوم الإثنين إنقاذ (235) مهاجر غير شرعي من عدة جنسيات أفريقية.

وأضافت مكتب المراسم أن المهاجرين كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن 1 قارب مطاطي و 3 قوارب خشبية.

وأشار إلى أنه فور تلقي نداء استغاثة تم تحريك الزورق (الزاوية) بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال إلى عين المكان.

وأفاد مكتب المراسم أنه فور إتمام عملية الإنقاذ تم إنزال المهاجرين في نقطة مصفاة الزاوية. وتم تسليمهم إلى الجهات المختصة في الزاوية.