إطلاق سراح “طاطاناكي” بعد توقيفه لساعات في طرابلس

أخبارليبيا24

ذكرت مصادر متطابقة اليوم الإثنين أنه تم إطلاق سراح رجل الأعمال والمرشح الرئاسي حسن طاطاناكي بعد توقيفه في طرابلس لساعات.

وأكدت المصادر أن إطلاق سراح طاطاناكي تم بعد الانتهاء من التحقيق معه في مكتب النائب العام.

وذكر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مساء أمس الأحد أنه تم القبض على رجل الأعمال حسن طاطاناكي في مطار معيتيقة .

وأوضح النشطاء أنه تم القبض على طاطاناكي لدى عودته إلى ليبيا من أجل التقدم لمفوضية الانتخابات، لخوض السباق الرئاسي.

وذكر النشطاء أن قوة الردع بقيادة عبدالرؤوف كاره، هي من ألقت القبض على طاطاناكي واقتادته إلى مكان غير معلوم.

وأكد طاطاناكي، في وقت سابق، أن “غياب ضمير المسؤولين سبب الأزمات التي يعاني منها المواطن”.

واعتبر عبر تغريدة له على تويتر أن “الرئاسة لا تتطلب شخصا عبقريا أو إداريا فذا”.