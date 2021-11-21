وزارتي الزراعة والحكم المحلي توقعان شراكة مع إيطاليا

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وقعت وزارتي الزراعة والحكم المحلي صباح اليوم الأحد مذكرة التفاهم مع معهد البحر المتوسط للعلوم الزراعية بإيطاليا.

وأوضحت وزارة الزراعة على الفيسبوك أن المذكرة هي الأولى في إطار شراكة أوسع قصيرة وطويلة المدى.

وقالت الوزارة أن التوقيع يأتي من أجل دعم مشاريع التنمية مكانية لتعزيز الأمن الغذائي لليبيا.

وقد حضر مراسم التوقيع نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية رمضان بوجناح وموسى الكوني وسفير دولة إيطاليا في ليبيا جوزيبي بوتشيني.

في حين حضر مدير المعهد الإيطالي ووكيلا وزارتي الزراعة والحكم المحلي وعدد من الإدارات المختصة بالوزارتين.

واستعرض نائب رئيس المجلس الرئاسي قبيل مراسم التوقيع فرص تعزيز مشاريع التنمية المكانية في الجنوب الليبي.

كما بحث سبل تفعيل المعاهدات المشتركة حيث أكد الكوني على ضرورة دعم التمكين الاقتصادي للشباب الليبي.

مؤكدا على توفير البدائل الملائمة لانخراطهم في المشاريع التنموية واستثمار طاقاتهم بعيداً عن السلاح.

وأشاد السفير الإيطالي بتعاون السلطات الليبية خاصة المجلس الرئاسي في توجيه التعاون الإيطالي لما يخدم الاحتياجات الليبية ومصلحة الليبيين.

وأكد استعداد بلاده لاستمرار تنفيذ الشراكة طويلة الأمد، التي يشكل توقيع الإتفاقية جزءا منها.

ووعد بوتشيني بتوفير منح دراسية وتدريبية للشباب الليبي في تخصصات الزراعة والتنمية وذلك في إطار الشراكة والتعاون بين البلدين.

كما تم خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك في مجالات الزراعة والتدريب المهني، والتعليم وتعزيز الأمن الغذائي.