نواب يرفضون صفقة الدبيبة بالتفريط في حصة بشركة الواحة للنفط 

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أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب رفضهم لتفريط حكومة الوحدة الوطنية في حصة من شركة الواحة للنفط بنسبة 8.16%.

وأضاف النواب وعددهم 56 نائبًا في بيان لهم أن التفريط يكون عبر السماح لشركة “توتال” الفرنسية بالاستحواذ على حصة شركة “هيس” الأمريكية.

وأشاروا إلى أنه سيتم التوقيع على هذه الصفقة هذا الأسبوع من قبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية متجاوزين في ذلك وزارة النفط.

وأكد النواب أن وزارة النفط هي الجهة ذات الاختصاص الأصيل والمخولة بالدراسة والتقييم وبالإحالة إلى مجلس الوزراء إذا دعت الضرورة لاتخاذ الإجراء اللازم.

وأفاد النواب أن هذه الخطوة المفاجئة وغير المدروسة تعد تفريطا في النفط الذي هو مصدر قوت الليبيين.

واعتبروا أن هذا الإجراء يعد ملحقا للضرر الجسيم بالاقتصاد الوطني لا مبرر له. كون شركة الواحة للنفط من كبرى الشركات النفطية المنتجة بالبلاد. ومستحوذة على مساحات استكشاف كبيرة ما يجعل قيمة العائد على الاستثمار بها بمثل هذه النسبة قيمة عالية جدا.

وشددوا على ضرورة ألا يجب التفريط بها بأي حال من الأحوال خصوصا أنه بالإمكان للمؤسسات الليبية شراء هذه الحصة أو إشراك القطاع الخاص أو الاقتراض لتمويل الشراء.

ولفت النواب إلى أن هذا الإجراء يعد مخالفة صريحة للمادة (2) والمادة (17) من قانون النفط الليبي ومخالفة للقانون رقم (24) لسنة 1970 بشأن إنشاء المؤسسة الوطنية للنفط. ومخالفة للقانون رقم (10) لسنة 1979 بشأن إعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط.

وحذر أعضاء مجلس النواب الحكومة من مغبة المضي في هذه الصفقة خصوصا أن ذلك يعد تجاوزا لصلاحياتها.

وطالبوا بوقفها استنادا لحق الشفعة الذي ضمنه القانون المدني الليبي، مؤكدين أنه في حال المضي بهذه الصفقة سيفتحون تحقيقًا رسميًا واتخاذ ما يلزم من إجراءات لوقف الصفقة وحماية ثروة البلاد ومحاسبة كل المعنيين بالأمر.