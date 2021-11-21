مسؤول بوزارة الاقتصاد يطالب الحكومة بتفعيل صندوق موازنة الأسعار

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طالب مدير الإدارة التجارية بوزارة الاقتصاد مصطفى قدارة رئاسة الوزراء بإعادة تفعيل صندوق موازنة الأسعار.

وطالب قدارة كذلك في تصريحات صحفية رئاسة الوزراء بدعم السلع الأساسية التي لها علاقة مباشرة مع المواطن.

وأوضح أن قرار تحديد أسعار السلع الذي أصدرته وزارة الاقتصاد فعل لمدة أسبوع فقط، وثم ثم تمت مخاطبة رئاسة الوزراء لرفع الرسوم عن السلع الغذائية الموردة.

وذكر المؤول أنه بعد إصدار رئاسة الوزراء قرار برفع الرسوم عن السلع الغذائية الموردة، سحب قرار تحديد أسعار السلع.

وأشار إلى أنه بحسب القانون رقم 23 لسنة 2010 يعمل السوق الآن بمبدأ المنافسة “عرض وطلب”.

وأفاد أن وزارة الاقتصاد ليست مسؤولة عن ارتفاع الأسعار الحالي، السوق الآن “حر” يبيع حسب العرض والطلب، وحسب المنافسة.

ولفت إلى أنه تم تشكيل فريق عمل لمتابعة ورصد الأسعار في السوق، لإعداد تقرير مفصل لرئاسة الوزراء.

وطالب قدارة بإنشاء هيئة عامة للحبوب، لتكوين مخزون استراتيجي للحبوب.