قطة بأربع آذان تحوز على شهرة كبيرة على منصات التواصل

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حظيت قطة بأربع آذان على شهرة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي. وتبلغ القطة المقيمة مع عائلة تركية في أنقرة من العمر أربعة أشهر.

وقد ولدت القطة “ميداس” ذات الأربع آذان في أحد شوارع أنقرة مع خمسة أشقاء، وتبنتها فيما بعد كانيش دوسيميتشي وعائلتها.

وتابع حساب القطة “ميداس” على منصة إنستغرام أكثر من 73 ألف شخص.

ونقلت رويترز، عن أسرة “ميداس” إنهم قالوا وقعوا في حبها من النظرة الأولى وأرادوا استضافتها، حيث كانوا قلقين من أن فرصها في العثور على منزل ستتعثر بسبب حالتها الفريدة.

ووفقًا، للطبيب البيطري ريسات نوري أصلان، فإن حالتها لا تؤثر على صحتها أو سمعها، زما يميز ميداس هو أن كل صيحات الأذن الأربعة متصلة بقناة الأذن.

واشتُق اسم القطة، من شخصية الملك ميداس في الأساطير الإغريقية، وهو ملك كان له قدرة على تحويل أي شيء يلمسه إلى ذهب، لكنه كان بأذني حمار.

وحققت ميداس شهرة واسعة على الإنترنت، عبر المنشورات في وسائل التواصل الاجتماعي حول حياتها اليومية مع الكلبين سوزي وزينو.

وقالت دوسيميتشي، التي تربي اثنين من الكلاب من فصيلة “غولدن ريتريفر” كما أنها “لم نفكر قط في شراء قطة. كل ما أردناه هو إنقاذ قطة من الشارع، وقد رغبنا في تبنيها”.

وقالت دوسيميتشي، إنها تأمل في أن تقنع شعبية ميداس الناس بتبني حيوانات أليفة بدلاً من شرائها من المتاجر.

وأضافت، “الناس مندهشون للغاية، ولا يمكنهم تصديق ذلك”. “الكل يريد أن يراها، أو يريد الصور”.