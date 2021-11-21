قصة فندق بطبرق أقام فيه القائد الألماني رومل الشهير بـ”ثعلب الصحراء”

أخبار ليبيا24

تزخر مدينة طبرق في شرق ليبيا بالعديد من المباني التي لازالت شاهدًا على حقبة من أهم الحقب التاريخية التي شهدها العالم قبل نحو قرن من الزمان.

ومن بين هذه المباني، فندق الجبل الأخضر، المُطل على خليج طبرق، هذا الفندق الذي سجَّل في ذاكرته صفحة من أحد أهم الصفحات، التي لازالت راسخة في ذاكرة التاريخ العالمي. حيث حظي المبني بإقامة أحد أشهر القادة العسكريين التاريخيين في العالم، وهو الجنرال الألماني “أرفين رومل” والملقب بـ “ثعلب الصحراء”.

رومل يحاصر طبرق

في 09 ديسمبر 1941 قاد الجنيرال البريطاني أرشيبالد ويفال هجوما مضادا وناجحا على القوات الإيطالية في شرق ليبيا نتج عنه هزيمة إيطاليا وسيطرة قوات التحالف بالحرب العالمية الثانية على مدينة طبرق في 22 يناير 1941.

وبعد سيطرة قوات التحالف أرسل الزعيم الألماني النازي أودلف هتلر أحد أعظم القادة العسكريين إلى ليبيا، حيث وصل الجنيرال الألماني أرفين رومل لتولي قيادة القوات المبعوثة لتعزيز التحالف الألماني الإيطالي.

وفي تلك الفترة تحولت الوحدات الألمانية بسرعة إلى حجم فيلق عسكري، ووقع إعادة تسميته بـ “الفيلق الألماني بإفريقيا”.

وفور وصوله إلى طبرق أطبق “ثعلب الصحراء” بعد عملية سمّيت بعميلة فينيقيا، حصارًا على المدينة. ودام الحصار لعدة أشهر كبّد خلالها البريطانيين خسائر جسيمة وأجبرهم على التراجع نحو مصر، لتسقط طبرق في أيدي قوات الألماني الإيطالي في يونيو 1942.

وفي لقاء، مع أخبار ليبيا 24، قال عمر الهنيد رئيس جمعية طبرق للتراث والدراسات التاريخية، إن بعد حصار طبرق، الذي امتد لـ 8 أشهر، من قبل قوات المحور استطاع رومل اقتحام طبرق، بعد ترك القوات الحلفاء لها.

وأضاف الهنيد، “مكث رومل داخل غرفة بفندق الجبل الأخضر المطل على خليج طبرق، غير أنه لم يبقى طويلًا”.

وقال الهنيد، “رومل لم يبقى في غرفته إلا ليوم واحد. حيث واستمر في طريقه نحو البردي لملاحقة قوات الحلفاء إلى مصر”.

وقال، “لازال الفندق موجودا بوسط طبرق، إلا أن أبوابه مغلقة للصيانة”. وكان الفندق قد بني من قبل إيطاليا سنة 1938.

وأضاف، “هذا الفندق يعد مبنى تاريخي وكان شاهدا على إقامة رومل في أحد غرفه العتيقة”.

لاحق رومل بقواته البريطانيين إلى مصر، وخلال مسار شهر يوليو 1942 أوقف البريطانيون قوات المحور في العلمين. وكان رومل يتميز رومل بالخبث والدهاء حتى لقبته الصحافة الإنجليزية بـ “ثلعب الصحراء”.