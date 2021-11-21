شكشك يقدم أوراق ترشحه لخوض سباق الرئاسة

أخبار ليبيا 24

تقدَّم رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، اليوم الأحد، بأوراق ترشُّحه للانتخابات الرئاسية؛ ليخوض سباق الرئاسة المقرر في 24 ديسمبر.

وقام شكشك بتقديم أوراقه إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في طرابلس، ليصبح المرشح رقم 45 في الانتخابات الرئاسية.

وأشاد شكشك في كلمة له عقب ترشحه، بكل من ساهم في الوصول بليبيا إلى هذه اللحظة.

متطلعًا إلى أن تسود النزاهة والشفافية الانتخابات المقبلة وأن تساهم في تحقيق الاستقرار وتحقيق التنمية والحافظ على وحدة ليبيا.