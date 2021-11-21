رغم منع المادة 12 ترشحه.. الدبيبة يدخل سباق الرئاسة

أخبار ليبيا 24

قدم رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأحد، أوراق ترشحه لـ الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في 24 ديسمبر المقبل.

تقديم الدبيبة لأوراق ترشحه يأتي رغم أن المادة 12 من قانون الانتخابات الرئاسية تمنعه من الترشح.

وقال الدبيبة عقب تقديمه ملف ترشحه، “استشعر حجم المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقنا”.

وتابع الدبيبة، “قدمت ملف الترشح لخدمة الشعب فقط”، وأضاف، “بدأنا المشوار سويا وسنكمله سويا بشعارنا”.

واختتم الدبيبة حديثه قائلا: “لا حرب بعد اليوم في ليبيا الآمنة الموحدة ذات السيادة”.